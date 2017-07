VASCO ROSSI CONCERTO MODENA PARK/ Chiudono anche i cimiteri: oggi niente funerali

Vasco Rossi, concerto Modena Park

VASCO ROSSI MODENA PARK, PER IL ROCKER DI ZOCCA CHIUDONO ANCHE I CIMITERI: NIENTE FUNERALI NEL SUO GIORNO - Vasco Rossi è capace anche di far annullare i funerali e chiudere i cimiteri: nel giorno del suo concerto al Modena Park, in scena oggi 1° luglio, non si terranno funerali nella città emiliana. Anche i cimiteri saranno chiusi per motivi di sicurezza: in città stanno infatti affluendo migliaia di fans e stasera dovrebbero essere oltre 220mila. Lo stop a funerali e visite ai cimiteri non è però totale: chi vorrà recarsi al camposanto per piangere i propri cari lo potrà fare dalle 8 alle 12.

In generale però una misura del genere può far pensare che Vasco sia capace di cancellare per un giorno il pensiero del lutto e della morte e sicuramente è così che la interpreteranno i suoi fans. In realtà le misure straordinarie imposte dall’amministrazione comunale prevedono solo che i funerali siano annullati per via della chiusura alla viabilità di molte strada per via del concerto. I riti riprenderanno normalmente dalle 15.30 di domenica, il giorno dopo il concerto al Modena Park. I cimiteri invece saranno chiusi dalle 12 di oggi al primi pomeriggio di domenica.

© Riproduzione Riservata.