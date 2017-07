Vicino a te non ho paura/ Le curiosità sul film con Julianne Hough su Canale 5 (oggi, 1 luglio 2017)

Vicino a te non ho paura

VICINO A TE NON HO PAURA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: CURIOSITA' - Una pellicola americana di genere drammatica del 2013 prodotta da diverse case cinematografiche con la regia del cineasta svedese Lasse Hallstrom, con il soggetto tratto dall'omonimo romanzo realizzato dalla scrittore americano Nicholas Sparks mentre l’adattamento della sceneggiatura è opera di Leslie Bohem e Dana Stevens. Il ruolo di direttore della fotografia è stato preso in carico da Terry Stacey, il montaggio è stato eseguito da Andrew Mondshein e le musiche della colonna sonora sono state composte da Deborah Lurie. Le riprese di questo splendido film sono state effettuate principalmente in location situate nello stato americano della Carolina del Nord ed in particolare nelle cittadine di Southport e Wilmington. Per il ruolo di principale attrice affidato a Julianne Hough, la produzione aveva inizialmente pensato ad altre opzioni ed ossia in un primo momento era stata vagliata la candidatura di Carey Mulligan per poi passare a Keira Knightley che in un primo tempo diede il proprio assenso salvo poi rivedere i propri programmi giacchè intenzionata a recitare nel film Tutto può cambiare. Julianne Hough è nata nel luglio del 1988 a Orem ed è anche una apprezzata cantate e ballerina. I principali lavori nel mondo del cinema sono Burlesque del 2010, Footloose, Paradise e nel 2016 ha recitato al fianco di Roberto De Niro e Zac Efron in Nonno scatenato.

VICINO A TE NON HO PAURA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: IL CAST - Vicino a te non ho paura, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 1 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale dal titolo in lingua originale Safe Haven realizzata negli Stati Uniti d'America nel 2013 prodotto da diverse case cinematografiche con la regia del cineasta svedese Lasse Hallstrom mentre nel cast sono presenti Julianne Hough, Josh Duhamel, David Lyons e Cobie Smulders. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VICINO A TE NON HO PAURA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Una giovane donna americana di nome Katie (Julianne Hough) ossessionata da una vita per nulla semplice cerca di ricominciare tutto d’accapo fuggendo letteralmente in una piccola cittadina dello stato della Carolina del Nord. Il suo luogo in un centro abitato a misura d’uomo non passa inosservato un po’ per la sua indiscussa bellezza ed un po’ perché si mostra sempre piuttosto vaga e schiva nell’interagire con gli altri al riguardo della sua vita.

È del tutto evidente che nasconde un segreto e questo finisce per accrescere a dismisura l’interessa da parte di Alex (Josh Duhamel). Alex è un uomo che gestisce un negozio di ferramente e che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare tantissime difficoltà. La sua amata moglie è morta lasciandolo da solo ad occuparsi di due piccoli bambini.

Non c’è dubbio che Alex sia fisicamente attratto dalla bella Katie che dal proprio canto conscio di quanto ha dovuto affrontare cerca di mostrarsi il più possibile schiva. Tuttavia la donna trova un contatto con la nuova realtà per mezzo della sua vicina di casa Jo (Cobie Smulders). Le due molto presto diventano delle ottime amiche dimostrando grande sintonia. Katie arriva a fidarsi ciecamente di Jo tant’è che le parla del proprio misterioso segreto ed ossia di un uomo di nome Kevin (David Lyons) che ha reso impossibile la sua vita con tantissime violenze fisiche e psicologiche.

Questo è il motivo che ha spinto Katie ad abbandonare la propria cittadina natale per venire a vivere nella lontana Carolina del Nord. Poco alla volta Katie inizia anche ad aprirsi ad Alex ma proprio quanto sembrano esserci i presupposti per una vita migliore ecco che il passato drammatico di Katie riaffiora, Kevin ha trovato la donna ed ora è pronto ad ossessionarla nuovamente. Per fortunata di Katie al suo fianco ci saranno Alex e Jo.

© Riproduzione Riservata.