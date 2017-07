Vasco Rossi concerto Modena Park / Come seguire in diretta streaming video la serata evento

Vasco Rossi

VASCO ROSSI, CONCERTO MODENA PARK: VIDEO E COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING LA SERATA EVENTO - Il parco Ferrari di Modena ospiterà oggi, sabato 1 luglio 2017, il Modena Park di Vasco Rossi, il concerto evento con cui il rocker di Zocca celebra i suoi 40 anni di carriera davanti a 220mila persone. Il live, che dovrebbe includere 40 pezzi in scaletta, ha messo in moto una macchina organizzativa gigantesca e tutti coloro che non saranno presenti fisicamente avranno comunque modo di non perdersi l’evento epocale. Rai Uno trasmetterà uno speciale condotto da Paolo Bonolis che ci mostrerà i momenti salienti, arricchiti da contributi del passato e interviste agli ospiti che saliranno sul palco con Vasco. Comodamente seduti sul divano di casa, i fans di Vasco senza biglietto avranno quindi la possibilità di vedere gli highlights della serata. Come sempre inoltre Rai Uno metterà a disposizione dei telespettatori la sua diretta streaming e lo speciale potrà quindi essere visto anche con un dispositivo mobile dotato di connessione (clicca qui per la diretta streaming di Rai Uno). Chi è a caccia di contenuti inediti li può invece trovare su Sdl.tv, società di produzione di Bonolis che ci mostra già un backstage del 27 giugno: clicca qui per vedere il video.



LA DIRETTA AL CINEMA - Oltre ad infiammare i 220mila che assisteranno dal vivo al Vasco Rossi Modena Park, il rocker di Zocca si prepara a far cantare e ballare i suoi fans in diretta anche in 150 sale cinematografiche che questa sera, 1° luglio 2017, trasmetteranno il maxi evento con cui Vasco festeggia i suoi 40 anni di carriera. Il concerto sarà proiettato in diretta streaming in tutta Italia: dall’Abruzzo alla Basilicata passando per Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, e Veneto. Ecco l’elenco completo delle sale:

Abruzzo – Chieti, Rocca San Giovanni – Cinema Ciakcity (Rocca S.Giovanni) Abruzzo – Pescara, Montesilvano THE SPACE Montesilvano – Porto Allegro Basilicata – Matera Uci Cinemas Red Carpet Basilicata – Potenza, Cineteatro Don Bosco (Potenza) Calabria – Catanzaro, Frasso THE SPACE Cinehall – Catanzaro Calabria – Catanzaro, Maida THE SPACE Lamezia Terme – Due Mari Campania – Caserta, Marcianise UCI Cinemas – MarcianiseCampania – Napoli, THE SPACE Med NapoliCampania – Napoli, Nola THE SPACE Nola – Vulcano Buono Campania- Napoli, Casoria UCI Cinemas – Casoria Campania – Salerno, THE SPACE Salerno Emilia Romagna – Bologna, THE SPACE Bologna Emilia Romagna – Bologna, Casalecchio di Reno UCI Cinemas – Bologna Emilia Romagna – Ferrara, UCI Cinemas – Ferrara Emilia Romagna – Forlì – Cesena Eliseo Multisala Emilia Romagna – Rimini, UCI Cinemas – Rimini Emilia Romagna – Forlì Cesena, Savignano sul Rubicone UCI Cinemas – Romagna Emilia Romagna – Parma Parma, The Space (Cinecity) Parma Campus Emilia Romagna – Parma Parma, THE SPACE Parma – Barilla Center Emilia Romagna – Piacenza, UCI Cinemas – Piacenza Emilia Romagna – Reggio Emilia Gualtieri, UCI Cinemas – Gualtieri Emilia Romagna – Reggio Emilia UCI Cinemas – Reggio Emilia Friuli Venezia Giulia – Pordenone Fiume Veneto UCI Cinemas – Fiume Veneto Friuli Venezia Giulia – Trieste Trieste The Space (Cinecity) Trieste Friuli Venezia Giulia – Udine, Pradamano The Space (Cinecity) Pradamano Friuli-Venezia Giulia – Gorizia Villesse UCI Cinemas – Villesse Lazio – Roma, Adriano Roma Lazio – Roma, Colleferro Ariston Colleferro Lazio – Roma, Broadway Lazio – Roma, Ostia Cineland OstiaLazio – Roma, Multisala Atlantic Lazio – Roma, Guidonia Montecelio THE SPACE Guidonia Lazio – Roma, THE SPACE Roma – Moderno Lazio – Roma, THE SPACE Roma – Parco de’ Medici Lazio – Roma, Fiumicino UCI Cinemas – Parco leonardo Lazio – Roma, UCI Cinemas – Porta di Roma Lazio – Roma, UCI Cinemas – Roma Est (Lunghezza) Liguria – Genova THE SPACE Genova Porto Antico Liguria – Genova UCI Cinemas – Genova Lombardia – Bergamo, Curno UCI Cinemas – Curno Lombardia – Como, Montano Lucino UCI Cinemas – Como Lombardia – Milano, Cerro Maggiore THE SPACE Cerro Maggiore Lombardia – Milano, Vimercate THE SPACE Milano – VimercateLombardia – Milano THE SPACE Odeon Lombardia – Milano THE SPACE Rozzano Sala 1 Lombardia – Milano, Assago UCI Cinemas – Assago Lombardia – Milano, UCI Cinemas – Bicocca Lombardia – Milano, UCI Cinemas – Certosa Lombardia – Milano, Lissone UCI Cinemas – Lissone Lombardia – Milano, Pioltello UCI Cinemas – Pioltello Lombardia – Pavia, Montebello della Battaglia THE SPACE Pavia Marche – Ancona, UCI Cinemas – Ancona Marche – Ancona, Senigallia UCI Cinemas – Senigallia Marche – Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto Uci Cinemas – Palariviera Marche – Fermo, Porto Sant’Elpidio UCI Cinemas – Porto Sant’Elpidio Marche – Macerata, Piediripa Multiplex 2000 Marche – Pesaro, UCI Cinemas – Pesaro Marche – Pesaro Urbino, Sant Angelo in Vado Cinema Apollo Marche Pesaro-Urbino, Fano UCI Cinemas – Fano Piemonte – Alessandria, Spinetta Marengo UCI Cinemas – Alessandria Piemonte – Torino, Beinasco THE SPACE Beinasco – Le FornaciPiemonte – Torino, THE SPACE TorinoPiemonte – Torino, Moncalieri UCI Cinemas – Moncalieri Piemonte – Torino, UCI Cinemas – Torino Lingotto Puglia – Bari, Casamassima THE SPACE Bari – Casamassima Puglia – Bari, Mungivacca UCI Cinemas – Bari Puglia – Bari, Molfetta UCI Cinemas – Molfetta Puglia – Lecce, Surbo THE SPACE Surbo Sardegna – Cagliari, Sestu The Space (Cinecity) Cagliari Sardegna – Cagliari, Quartucciu THE SPACE Cagliari – Quartucciu Sicilia – Catania, Misterbianco UCI Cinemas – Catania Sicilia – Caltanissetta, Gela Multicinema Hollywood (Gela) Sicilia – Messina UCI Cinemas – Messina Sicilia – Palermo UCI Cinemas – Palermo Sicilia – Ragusa, Cineplex Ragusa Toscana – Arezzo, Arezzo UCI Cinemas – Arezzo Toscana – Firenze, The Space Firenze Novoli Toscana – Firenze, Campi Bisenzio UCI Cinemas – Campi Bisenzio Toscana – Firenze, UCI Cinemas – Firenze Toscana – Grosseto, THE SPACE Grosseto Toscana – Livorno, THE SPACE Livorno Toscana – Pisa, Pontedera Cineplex Pontedera Toscana – Siena, Sinalunga UCI Cinemas – Sinalunga Umbria – Perugia, Corciano THE SPACE Corciano – Gherlinda Umbria – Perugia, UCI Cinemas – Perugia Umbria – Terni, THE SPACE Terni Veneto – Padova Due Carrare, Cineplex Dream Park Veneto – Padova Limena, The Space (Cinecity) Limena Veneto – Pordenone, Fiumeveneto UCI Cinemas – Pordenone Veneto – Venezia, Marcon UCI Cinemas – Marcon Veneto – Venezia , Marghera Mestre UCI Cinemas – Mestre Veneto – Verona, Lugagnano di Sona THE SPACE Verona – La Grande Mela Veneto – Verona, San Giovani Lupatoto UCI Cinemas – Verona Veneto – Vicenza, Torri di Quartesolo THE SPACE Vicenza – Le Piramidi

