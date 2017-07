ALBERTO DANDOLO VS CLAUDIO SONA/ Uomini e donne, la telefonata segreta in lacrime "non sopporto più Mario!"

Claudio Sona

Alberto Dandolo vs Claudio Sona: "GF Vip? Da casa". E rivela il nome del nuovo fidanzato dell'ex tronista - Tra Alberto Dandolo e Claudio Sona è guerra: la querelle tra il giornalista e l'ex tronista di Uomini e Donne prosegue a colpi di post sui social. Tutto è cominciato quando Juan Fran Sierra ha rivelato di essersi rimesso insieme al veronese quando questi era impegnato con il programma di Maria De Filippi. Dopo lo scoop sono divampate le polemiche, fomentate dalle telefonate e confessioni dell'ex di Claudio Sona. Ad aprire un nuovo capitolo di questa storia è Dandolo, che ha voluto rispondere all'ex tronista, il quale ha denunciato di essere stato vittima di insulti omofobi venerdì durante una serata in discoteca. Per il giornalista i fischi e le critiche non erano legati alle sue inclinazioni sessuali, ma a ben altro. «Evidentemente la gente sta comprendendo la Sua istrionica natura e non vuole più essere gabbata. Mi ascolti, si goda il Suo ultimo flirt con l'aitante Gerardo Di Gennaro (in foto) e ricominci ad occuparsi a pieno regime del Suo locale».

Nella discussione, dunque, Dandolo non affronta solo la polemica sulla serata, ma fa un riferimento al nuovo presunto flirt di Claudio Sona, cioè tale Gerardo Di Gennaro. Poi lo ha attacco sulle sue ambizioni televisive: «Per Lei la tv sarà solo un miraggio. Dopo gli ultimi accadimenti il GF Vip se lo dovrà ahimè vedere da casa». Come se non bastasse, il giornalista ha lanciato la candidatura di Mario Serpa, l'ex corteggiatore scelto dal tronista, magari proprio in compagnia dell'altro ex, Juan Fran Sierra. «Juan e Mario insieme in tv!!! ADOREREI!!!».

In difesa di Claudio Sona sono intervenuti due amici, Paolo Pini e Cristiano Rossi. Quest'ultimo ha spiegato, ad esempio, che Claudio sapeva che sarebbe diventato popolare e che avrebbe voluto trovare l'amore. Le esterne non sono bastate per farlo innamorare e, infatti, quello che per i telespettatori era visto come amore era in realtà solo un gran bene.

Su Instagram Alberto Dandolo ha detto poi direttamente la sua: “Mi state massacrando sulla storia dei tronisti gay, non posso pubblicare il materiale a mio disposizione per la legge sulla privacy, non sono tutelato da nessun editore e non ho i soldi per affrontare una causa. Gli ultimi minuti della famosa telefonata: c’era Claudio Sona che piangeva come un bambino, mi diceva, ti prego, voglio tornare con te, la mia è stata solo una rappresentazione per raggiungere i miei obiettivi ma non sopporto più Mario, aiutami a tornare con te.”

Ecco quello che $ola ha detto a @juanfransierra negli ultimi minuti (mai pubblicati) della famosa telefonata. #oraparloio Un post condiviso da Alberto Dandolo (@alberto_dandolo) in data: 9 Lug 2017 alle ore 13:21 PDT

© Riproduzione Riservata.