ALESSIA ELEFANTE / Vacanze finite per la fidanzata di Gigio Donnarumma: il portiere atteso in Italia

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante - Foto Instagram

ALESSIA ELEFANTE, VACANZE FINITE PER LA FIDANZATA DI GIGIO DONNARUMMA: IL PORTEIRE ATTESO IN RITIRO DAL MILAN – Vacanze finite per Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante, finita al centro delle critiche per essere volata ad Ibiza con il compagno per le vacanze nonostante l’esame orale di maturità con cui il portiere del Milan avrebbe concluso il suo percorso di studi. Dopo pochi giorni sull’isola spagnola, scelta da tantissimi vip italiani per le vacanze, per Alessia Elefante e Gigio Donnarumma le vacanze sono già finite. Il portiere del Milan, infatti, nelle prossime ore, è atteso a Milanello. Non si sa ancora se Gigio parteciperà alla tournèe che il club rossonero farà in Cina. Il Milan, infatti, non ha ancora preso una decisione in tal senso. Prima, infatti, sarà necessario mettere nero su bianco l’accordo per il nuovo contratto. In attesa di tornare ad occuparsi della propria carriera, Donnarumma si gode le ultime pre di vacanza con la sua dolce metà.

Pur trovandosi ad Ibiza, meta del divertimento per eccellenza, Alessia Elefante e Gigio Donnarumma stanno trascorrendo una vacanza molto tranquilla. Sole, mare, aperitivi con amici e nulla più. Nessuna serata folle per il portiere e la fidanzata che, suo malgrado, è diventata popolare. Tuttavia, accanto ad Alessia, Gigio si sta rilassando più del dovuto al punto che il fisico non appare scolpito come qualche mese fa. I tifosi del Milan, tuttavia, non sembrano affatto preoccupati e ringraziano la bella Alessia che, stando a quello che circola sul web, avrebbe convinto il fidanzato a rimandare la partenza firmando il rinnovo con la società rossonera.

