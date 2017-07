ANDREA MELCHIORRE/ Da corteggiatore di Uomini e donne a tentatore (Temptation Island 2017)

Andrea Melchiorre a Temptation Island 2017

ANDREA MELCHIORRE, DA UOMINI E DONNE AL REALITY SULLE COPPIE (TEMPTATION ISLAND 2017, PUNTATA 10 LUGLIO) - Nuova esperienza alla corte di Maria De Filippi per l'ex corteggiatore Andrea Melchiorre. Infatti, l'uomo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne è sbarcato direttamente in Sardegna per prendere parte al reality sulle coppie Temptation Island. E, Andrea si è fatto subito notare per essere entrato nel mirino di Camilla Mangiapelo, la quale delusa dagli atteggiamenti del fidanzato Riccardo, ha iniziato a flirtare con lui. E, in effetti, il suo atteggiamento ha fatto ingelosire moltissimo Riccardo tanto da spingerlo a un confronto con la fidanzata. Anche Andrea, però, è stato oggetto di critiche da parte della sua ex dato che Valentina Dallari ha scritto un provocatorio status su Facebook che recita: "Cosa non si fa per pagare le bollette". Che sia ancora gelosa dell'ex o semplicemente voglia far parlare di lei?

ANDREA MELCHIORRE, LA SCHEDA - Andrea Melchiorre è nato a Roma e nella vita non ha mai lesinato alcun tipo di lavori. Infatti, è stato barman, cameriere e anche calciatore. E' apprezzatissimo sui social network e molti brand lo scelgono per pubblicizzare i propri prodotti. E' un ragazzo sincero e schietto, dal fisico statuario. Si è sempre definito super romantico ma anche tifoso della Roma. Ha molti tatuaggi e dice di amarli. Tra i suoi cantanti preferiti ci sono Claudio Baglioni e Vasco Rossi. Per il momento, la moda sembra proprio essere al centro della vita di Melchiorre, il quale si dimostra sempre più provocatore. Qualche mese fa fece scalpore una sua foto in cui appariva senza veli e coperto solo da un lenzuolo.

© Riproduzione Riservata.