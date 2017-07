ANTONELLA FIORDELISI/ Video, Nicola è a un passo dal cedere, cosa dirà Sara? (Temptation Island 2017)

Antonella Fiordelisi a Temptation Island 2017

ANTONELLA FIORDELISI, LA TENTATRICE DEL REALITY DI CANALE 5: GALEOTTA FU LA CANOA? (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 10 LUGLIO 2017) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 la terza puntata del reality Temptation Island condotto come di consueto dal buon Filippo Bisciglia. Un format che sta entrando nella propria fase calda di questa edizione 2017 con diverse coppie che stanno vedendo scricchiolare la propria solidità in maniera quanto mai preoccupante. Tra le situazioni più delicate c’è senza dubbio quella di Nicola e Sara con l’uomo che non appare per nulla insensibile all’opera ammaliatrice della bella tentatrice Antonella Fiordelisi. In particolare Antonella e Nicola hanno dimostrato una evidente sintonia nel corso dell’esterna. I due si sono regalati una bella gita in mare a bordo di una canoa dove non sono di certo mancati i momenti scherzosi ed anche quelli di contatto fisico che hanno dimostrato una certa attrazione tra i due.

NICOLA APRE AD UNA STORIA CON LEI, IL VIDEO – Nel corso dell’esterna lo stesso Nicola si è fatto sfuggire un paio di frasi abbastanza sibilline che danno un segnale evidente del feeling esistente tra di loro. L’uomo per nulla preoccupato della possibile reazione di Sara si è lasciato scappare un “è come se ti conoscessi da molto tempo..”. I due si sono quindi seduti sulla spiaggia in una zona alquanto appartata con lei che ha ammesso: “Non immaginavo che potesse accadere tutto questo… cioè..non mi aspettavo di stare così bene con una persona.. il feeling comunque ci sta.. alla fine ci troviamo a fare bene quasi tutto”. Nicola incassato il colpo ha subito alzato bandiera bianca: “tu hai molto da offrire ad un ragazzo…” con lei che prova a conquistarlo chiedendogli “Ci potrebbe essere qualcosa al di fuori del programma?” trovando come risposta un pericoloso “non lo so”. Un’esterna che quindi apre un crepa nel rapporto tra Nicola e Sara con possibili sviluppi che potremmo conoscere soltanto seguendo questa nuova puntata di Temptation Island. Clicca qui per vedere la clip dell’esterna tra Antonella e Nicola.

© Riproduzione Riservata.