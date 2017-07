Anticipazioni Cherry Season, puntata 10 luglio: Oyku pretende la verità, Ayaz pronto a confessare?

Cherry Season - La stagione del cuore

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 10 LUGLIO: OYKU METTE ALLE STRETTE AYAZ

La separazione di Oyku e Ayaz durerà ancora a lungo? Ecco la domanda che continuano a porsi i telespettatori di Cherry Season, che faticano a vedere la coppia tanto amata alle prese con l'ennesima crisi del loro rapporto. A causa del ricatto di Mete, anche nella puntata odierna l'architetto fingerà di essere fidanzato con Isik anche se Oyku scoprirà la sua rivale in amore alle prese con un atteggiamento compromettente con un altro ragazzo. Convinta che abbia tradito Ayaz e che quest'ultimo meriti di saperlo, Oyku correrà dal suo ex fidanzato per informarlo delle recenti vicissitudini. Lo vedrà preoccuparsi per questa novità?

La tristezza dell'aspirante stilista continuerà ad essere evidente e Mete deciderà di farle trascorrere una piacevole giornata in compagnia degli amici al luna park. Ancora una volta, Ayaz farà parte del gruppo e avrà l'occasione di trascorrere del tempo da solo con la sua amata: la coppia, infatti, resterà bloccata per diverso tempo nella cabina di una ruota panoramica. Oyku coglierà l'occasione al balzo per chiedere ad Ayaz di spiegargli ciò che sta accadendo ma neppure in tale frangente lui parlerà. La giovane, però, avrà l'impressione che l'amore per lei sia forte come un tempo. E a proposito di amore, esso non mancherà tra Emre e Burcu che proprio al luna park si riconfermeranno i reciproci sentimenti.

ISIK E IL SUO VERO AMORE

Nelle ultime puntate di Cherry Season abbiamo visto Isik alle prese con una serie di problemi a causa della sua generosità verso l'amico Ayaz. Per aiutare quest'ultimo la ragazza ha dovuto affrontare la vendetta di Oyku che le ha fatto fare brutta figura all'università. Poco dopo si è presa anche un bello spavento a casa dell'architetto, mentre oggi dovrà fare i conti con la rivale in versione investigatore segreto. Oyku la seguirà e si renderà conto che Isik frequenta un altro ragazzo: la vedrà in atteggiamento inequivocabile con lui e deciderà di parlare con Ayaz di quanto scoperto. La reazione dell'architetto però sarà diversa da quanto lei stessa si sarebbe aspettata. Sconvolta per le ultime novità della sua vita, Oyku continuerà ad esagerare con il cibo, mangiando senza sosta. Per questo il suoi amici penseranno di organizzare per lei una serata piacevole, nella quale potrà fare a meno di pensare a tutti i suoi problemi. Ancora una volta però non tutto andrà come previsto...

© Riproduzione Riservata.