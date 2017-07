BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 10 luglio: Katie non si fida di Quinn, è di nuovo pericolosa?

Beautiful

I DUBBI DI KATIE SU QUINN

La prima puntata di Beautiful della settimana sarà caratterizzata dai dubbi di Katie relativi al comportamento di Quinn. La madre di Will si confronterà con Brooke, arrivata per visitare la sua nuova casa vicina a villa Forrester. Sarà in tale occasione che le due sorelle parleranno dello strano comportamento della moglie di Eric apparsa fuori controllo in svariate occasioni. L'ultima di esse avrà a che fare con il recente dialogo avuto con Liam e registrato dalla stessa Katie: in esso appariranno evidenti delle velate minacce nei confronti dello Spencer che, se portate all'attenzione di Eric, potrebbero finalmente aprirgli gli occhi sulla moglie. Le due Logan avranno il coraggio di parlare con l'amico di quanto scoperto?

Liam sarà ancora deluso e arrabbiato per le recenti vicissitudini con Steffy. La fidanzata continuerà a non guardare in faccia alla realtà, non rendendosi conto dei rischi che comporterà la collaborazione con Wyatt e Quinn. Il confronto tra Liam ed Eric però non darà nessun risultato degno di nota: il patriarca avrà le idee chiare, dicendosi certo che Wyatt sia la persona giusta al fianco della nipote. Non solo: coglierà l'occasione al balzo per ricordare allo Spencer tutti i suoi problemi sentimentali del passato, a partire dalla tribolata storia d'amore con Hope.

