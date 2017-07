BELEN RODRIGUEZ/ News: l'amore ritorna tra la showgirl e Stefano De Martino? (Oggi, 10 luglio)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOW GIRL PRONTA A TORNARE CON STEFANO?

La crisi tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez è ormai fatto noto: da settimane la coppia non pubblica foto insieme nei social network e, anche se il pilota è arrivato ad Ibiza qualche giorno fa (come confermato dagli scatti del settimanale Nuovo) sembra che nulla sia come prima per i due fidanzati. Sebbene lui sia sempre generoso con l'amata, tanto da avere affittato per lei e la sua famiglia la villa delle Baleari fino al prossimo 20 agosto, i ben informati si dicono certi che nulla sia come prima e che il motivo del contendere sia l'avvicinamento tra la showgirl e Stefano De Martino. Dopo un lungo periodo di difficoltà, i due ex coniugi sono riusciti ad appianare le divergenze, riuscendo a trascorrere serenamente del tempo insieme per il bene del bambino.

A raccontare maggiori dettagli delle novità della coppia è il nuovo settimanale della Mondadori Spy, diretto dal sempre bene informato Alfonso Signorini. Nelle pagine del Magazine si precisa infatti che " il ballerino ha raccontato anche ai muri di essersi pentito di aver perso la moglie, ha raccontato di averle provate tutte per riconquistarla. Ma Belen, per ora, ha fatto muro. Tra di loro c’è quella complicità di chi si è mollato lasciando, però, una porta aperta". Andrea Iannone, consapevole di questa possibilità, starebbe concedendo spazio alla sua gentilezza, trattando la fidanzata come una regina. Ma basterà per essere preferito al padre di Santiago?

