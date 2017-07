CHICAGO FIRE / Anticipazioni 10 luglio: “Cuore pulsante” apre le porte di #OneChicago

Chicago Fire, anticipazioni

CHICAGO FIRE, ANTICIPAZIONI 10 LUGLIO: LA TRAMA DEL NUOVO EPISODIO - L'appuntamento con le serie ambientate in quel di Chicago, si apre oggi in prima serata su Italia 1 con Chicago Fire, in onda dalle 21.15 circa. Di seguito, sarà tempo di Chicago Med e poi, il "trittico" si concluderà alle 23 con la decima puntata della terza stagione di Chicago P.D. Appuntamenti da non perdere quelli in onda stasera, lunedì 10 luglio 2017, sulla rete giovane di Mediaset. La prima serata darà il via a #OneChicago (potete usare l'hashtag anche sui social per poter interagire online con i fan della serie che stanno seguendo le puntate di stasera) regalando agli estimatori una serata evento che verrà trasmessa per la prima volta in chiaro. La "città del vento" aprirà le sue porte con il il ritrovamento di Christopher Herrmann (David Eigenberg) in fin di vita dopo l'incendio che ha coinvolto uno dei personaggi più adorati dell'intera serie televisiva. La puntata riguardante Chicago Fire, sarà la decima della quarta stagione ed ha per titolo "Cuore pulsante", di cosa parla? Eccovi a seguire trama e anticipazioni per potervi gustare la serata in quel di Chicago, con qualche utile informazione in più.



L'episodio è stato trasmesso degli USA per la prima volta il 5 gennaio del 2016 mentre in Italia, il 13 maggio dello stesso anno insieme a "Basso e grasso". Dawson trova Herrmann a terra e lo porta immediatamente al Chicago Med. Nel frattempo, la Caserma 51 viene chiamata per spegnere un incendio, la cui causa è un tentato suicidio con il gas. La quarta stagione della serie televisiva Chicago Fire è stata trasmessa sul canale statunitense NBC dal 13 ottobre 2015 al 17 maggio 2016. In Italia, la quarta stagione di Chicago Fire è andata in onda su Premium Action, canale a pagamento della piattaforma Mediaset Premium (dal 15 aprile al 24 giugno 2016). In chiaro invece, la stagione va in onda su Italia 1 a partire dal 22 giugno del 2017.

© Riproduzione Riservata.