CHICAGO P.D./ Anticipazioni 10 luglio: trama dello spin-off di Chicago Fire

Chicago P.D.

CHICAGO P.D., ANTICIAPAZIONI: INFO E TRAMA DELLA PUNTATA DEL 10 LUGLIO - Stasera su Italia 1, a partire dalla prima serata approda su Italia 1 un tris niente male: “Chicago Fire”, “Chicago Med” e “Chicago P.D.”. Il "trittico" televisivo firmato da Dick Wolf, si aprirà raccontando agli estimatori della serie un'avventura dietro l'altra. Il crossover #OneChicago è composto dalla puntata 10 di Chicago Fire (stagione 4), dalla puntata 5 di Chicago Med (stagione1) ed, infine, dalla puntata 10 di Chicago P.D. (stagione 3). La serie televisiva statunitense è stata trasmessa dalla NBC a partire dall'8 gennaio del 2014 e si presenta come lo spin-off di Chicago Fire. Cosa racconta la trama? La storia di Chicago P.D. ci parla degli accadimenti che riguardano la polizia di Chicago sia per quanto riguarda la sua unità di pattuglia sia per quello che concerne l'unità dell'intelligence. La durissima lotta contro il crimine affligge le strade di Chicago e quindi, la polizia ha sempre il ruolo di correre ai ripari il prima possibile.

Tra i protagonisti principali di Chicago P.D. troviamo Henry "Hank" Voight interpretato dall'attore Jason Beghe, e ricopre il ruolo di capo dell'Unità Intelligence del Dipartimento di Polizia di Chicago. L'uomo si presenta come un personaggio tosto in grado sempre di portare a termine ciò che inizia anche se questo significa andare contro la legge che lui stesso rappresenta. Tra gli altri anche Antonio Dawson (interpretato da Jon Seda), vice capo dell'Intelligence con una moglie e due figli piccoli, Eva e Diego.

Cosa ci racconterà il nuovo episodio che andrà in onda stasera dopo Chicago Fire e Chicago Med? Scopriamolo a seguire grazie alle anticipazioni della trama di oggi, lunedì 10 luglio 2017. A partire dalle 23, si apriranno i battenti della nuova puntata e, mentre al Chicago Med arriva una donna con le stesse condizioni delle altre, si scopre finalmente il nome del medico a cui si era precedentemente rivolta la moglie di Voight prima di morire. La squadra va quindi avanti con le ricerche ed anche il sergente non è assolutamente intenzionato a mollare: si scoprirà la verità?

