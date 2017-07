Chicago Med/ Anticipazioni puntata 10 luglio: Freddy coinvolto in una rissa, Hermann in fin di vita

Chicago Med, Italia 1 (Facebook)

CHICAGO MED, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 LUGLIO 2017

FREDDY COINVOLTO IN UNA RISSA, HERMANN IN FIN DI VITA - La prima serata di Italia 1 si tinge di crime con tre appuntamenti in prima tv che poteranno le squadre più famose del piccolo schermo, tutte insieme, in un unico appuntamento. Oggi, infatti, ad aprire il prime time di Italia 1 ci sarà il decimo episodio di Chicago Fire 4, che sarà seguito alle ore 22:05 da Chicago Med, sempre in prima tv e, successivamente, da Chicago Pd. L'episodio di Chicago Med dal titolo "False Verità" (titolo originale Malignant), è il quinto della prima stagione e, in particolare, si ricollegherà alle vicende della puntata di Chicago Fire che lo precede. L'appuntamento si aprirà con la vicenda di Freddy, che dopo aver ottenuto un lavoro al Molly's sarà il protagonista di una rissa che coinvolgerà anche Hermann.

La vittima del pestaggio sarà ritrovata in condizioni disperate da Gabriella Dawson e Brian "Otis", che allerteranno i soccorsi con una chiamata al 911. Contemporaneamente al Chicago Med arriveranno tre nuove pazienti, tutte donne, accomunate dal medesimo malessere che, a quanto pare, potrebbe essere causato dall'assunzione di farmaci chemioterapici in quantità eccessiva. A complicare il tutto, il fatto che nessuna delle tre stia combattendo contro il cancro. A cosa è dovuto il sovradosaggio che ha causatoil loro malessere? Per cercare la verità su quanto accaduto alle tre pazienti, Charles e Goodwin si rivolgeranno alla polizia

© Riproduzione Riservata.