DANIELE FORMICA/ La Rai ricorda il grande attore e comico, che ha dato voce anche a Cars (Techetechetè)

DANIELE FORMICA, IL RICORDO DEL GRANDE COMICO SU RAI 1 (TECHETECHETE’, 10 LUGLIO) - Tra i protagonisti della puntata di questa sera, lunedì 10 luglio 2017 di Techetechetè, la trasmissione Rai che raccoglie i più significativi e divertenti sketch e momenti della televisione italiana degli ultimi anni, ci sarà anche Daniele Formica, il grande comico ed autore televisivo morto a soli 62 anni dopo una lunghissima malattia, un devastante cancro al pancreas che lo aveva costretto al ricovero presso una clinica specializzata veneta.Le sue più grandi passioni erano il teatro e la televisione. Ad entrambe aveva dedicato la sua vita e l'intera carriera. Celebri sono gli sketch televisivi da lui ideati e interpretati negli anni 80 e 90. Il suo esordio nel mondo della filmografia avviene nel 1970, quando prende parte al film Cerca di Capirmi, diretto da Mariano Laurenti. Nel corso della sua carriera ha partecipato con grandi personaggi del panorama cinematografico italiano come Maio Monicelli, Stenoe Bruno Corbucci. Tra i più famosi e spassosi sketch interpretati da Daniele Formica è impossibile non citare l'indimenticabile Yoga per tutti – Telecinesi e Banani, trasmesso per la prima volta nel corso del programma di Rai Uno dal titolo A tutto gag. Negli ultimi anni della sua carriera aveva fatto anche il doppiatore, dando la voce ai simpatici personaggi di blockbuster come Cars, gli Incredibili e Monsters & Co.

DANIELE FORMICA, LA CARRIERA - Daniele Formica è nato nel 1949 a Drogheda, una contea irlandese, ed è morto nel febbraio del 2011 a Bassano del Grappa. E' stato un noto attore, regista, doppiatore e condutture televisivo. Grazie alle sue origini irlandesi Daniele Formica era in grado di recitare abilmente sia in italiano che in inglese. Ha studiato al Trinity College di Dublino scoprendo da prestissimo la sua passione per la recitazione. Negli anni 70 debutta nell'opera Rabelais di Jean-Louis Barrault. In quegli periodo inizia a collaborare con grandi artisti del calibro di Massimo Ranieri e Barbara Bouchet. Dagli anni novanta in poi la sua carriera di comico e conduttore televisivo ha pian piano ceduto il posto a quella di doppiatore cinematografico. Ha tuttavia preso parte ad alcuni film tv, serie televisive e programmi di varietà come Paperissima. Nel 2008 ha partecipato, interpretando ruoli secondari, in serie tv mediaset come Crimini Bianchi e I liceali.

