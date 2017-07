DESIREE'/ Ecco chi è la tentatrice di Francesco che fa impazzire Selvaggia (Temptation Island 2017)

Selvaggia e Francesco a Temptation Island 2017

DESIREE', LA TENTATRICE CHE FA IMPAZZIRE SELVAGGIA (TEMPTATION ISLAND PUNTATA 10 LUGLIO) - Grandi momenti di tensione nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2017. Infatti, una delle coppie che più è stata protagonista è quella composta da Selvaggia e Francesco, passionali, controversi e molto gelosi l'uno dell'altra anche se questo non impedisce loro di avvicinarsi pericolosamente a tentatori e tentatrici. Durante il secondo falò di Selvaggia, la donna è rimasta molto delusa dall'atteggiamento del fidanzato, il suo "lenticchio" come lo chiama nell'intimità. Selvaggia è rimasta veramente sconvolta dalla vicinanza del compagno con Desirèè, verso cui nelle scorsa puntata ha scagliato epiteti molto violenti. Selvaggia ha mostrato tutta la sua paura verso Desirèè e la possibilità di perdere il fidanzato, soprattutto perché lui sembra caduto nella rete della donna. "Tra di noi c'è del feeling ha detto Desirèè". Sarà davvero così?

DESIREE', LA SCHEDA DELLA TENTATRICE DI FRANCESCO - Desirèè è nata a Roma e ha 24 anni. E' alta 170 centimetri e nella vita gestisce degli immobili come professione. E' figlia d'arte, dato che il padre è Aldo Maldera, famoso calciatore degli anni '70 e '80 che ha giocato in molte squadra della Serie A e della Nazionale Italiana. Ha partecipato a Miss Italia nel 2014 ed ha partecipato anche a Uomini e Donne come corteggiatrice.

