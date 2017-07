DORIAN GRAY/ Su Rai 4 il film con Ben Barnes e Colin Firth (oggi, 10 luglio 2017)

Dorian Gray

DORIAN GRAY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 LUGLIO 2017: IL CAST - Dorian Gray, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 21:10. Una pellicola di genere horror e drammatica che è stata prodotta nel Regno Unito nel 2009 grazie a una collaborazione tra due case di produzione, la Ealing Studios e la Fragile Films. La pellicola diretta da Oliver Parker si basa sull’omonimo romanzo di Oscar Wilde, e vede la partecipazione di un nutrito cast di attori, non molto conosciuti ma di buon livello, tra di essi si segnala Ben Barnes e Colin Firth i quali interpretano rispettivamente Dorian Gray e Lord Henry Wotton. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DORIAN GRAY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La trama si basa sulla vita di Dorian, un orfanello che giunge nella Londra vittoriana di fine 800. Dorian non ha problemi di soldi avendo ereditato una vera e propria fortuna alla morte del nonno e fa immediatamente amicizia con Lord Henry Wotton, un uomo dissoluto e dedito ai piaceri che la vita della metropoli offre. Come spesso accade Gray commissiona un autoritratto a un ritrattista molto ricercato, il pittore omosessuale Basil Hallward. Alla visione del quadro, Wotton adula il dipinto stante il fatto che egli ritrae il giovane nella sua bellezza giovanile, in tale contesto Wotton chiede a Dorian se sarebbe disposto a vendere l’anima al diavolo allo scopo di mantenere quella bellezza in modo imperituro.

Quella che sembrava una battuta di dubbio gusto si insinua nella mente del giovinetto come fosse un tarlo, ed egli fa di tutto per trasferire l’incedere degli anni sul dipinto. Passano i giorni e Dorian si innamora di un bella ragazza, decidendo finanche di convolare a nozze, viene però convinto dal suo mentore di non farlo e da questo viene portato in una casa di prostituzione, conosciuto il tradimento la donna si suicida. Il quadro che ritrae Dorian nel frattempo invecchia a suo posto, ciò non sembra avere spiegazione se non con l’influsso del demonio, quando questo viene scoperto dal pittore, che aveva richiesto il quadro per una personale, Dorian è costretto ad ucciderlo. Dopo la morte del pittore il ragazzo parte per un giro del mondo in solitaria, giro che termina dopo venticinque anni.

Al suo ritorno Dorian ha ancora le sembianze di un giovinetto, egli cerca di ritrovare la cerchia di amici che aveva lasciato, ma si scontra con il fratello dell’attrice che era morta a causa del suo tradimento, quest’ultimo muore sotto un treno cercando di inseguirlo per vendicare la morte della sorella. Come se non bastasse Dorian si innamora della figlia di Wotton una bella ragazza di vent’anni, il padre capendo però l’arcano malefico cerca di ucciderlo. Il tradimento di colui che lo aveva instradato nella via della dissolutezza fa ritornare la ragione a Dorian, che in punto di morte distrugge il dipinto, ritornando prima di spirare a riassumere le sembianze di un quasi sessantenne, età che realisticamente possedeva.

