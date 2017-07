FRANCESCA & RUBEN/ Il giovane sempre più umiliato dalla fidanzata (Temptation Island 2017)

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

RUBEN E FRANCESCA, LA DELUSIONE DEL RAGAZZO (TEMPTATION ISLAND 2017 PUNTATA 10 LUGLIO) - Non c'è che dire, Francesca è diventata la ragazza più odiata da parte della rete. Il pubblico di Twitter si è scagliato contro la giovane protagonista di Temptation Island per il suo modo di trattare male il fidanzato Ruben. Francesca è sembrata troppo critica nei confronti di Ruben e molti si sono chiesti come mai abbia scelto di partecipare a Temptation Island per umiliare pubblicamente un povero giovane. Anche durante il secondo falò, Filippo Bisciglia ha mostrato un video a Ruben in cui Francesca ne ha dette nuovamente di tutti i colori contro di lui. Infatti, lo ha accusato di non essere abbastanza intelligente, di non essere ambizioso come i fidanzati delle sue amiche. Il fidanzato le ha fatto venire ansia con alcuni suoi atteggiamenti, come quando ha comprato casa vicino a lei. In realtà, la versione di Ruben è completamente diversa: sarebbe stata Francesca a invitarlo a vivere lì vicino. Ruben ha espresso il suo malumore, dcidendo quasi platealmente di non uscire con la donna. E, non sarebbe neanche da biasimare.

RUBEN E FRANCESCA, LA COPPIA DURERA' ALLA FINE DEL REALITY? - Nella terza puntata di Temptation Island si delineerà sempre di più il destino della coppia composta da Ruben e Francesca. La donna tornerà a parlare male del fidanzato davanti a 3 milioni e mezzo di telespettatori? C'è da dire che il tentativo di Ruben di mostrarsi più sicuro e determinato agli occhi della giovane è fallito miseramente, soprattutto dopo la decisione della produzione di mostrare alla donna un video in cui lui è apparso più imbranato del solito. Per il momento, le voci sul destino della coppia sono abbastanza contraddittorie. C'è chi sostiene che questi possano aver lasciato il reality prima della conclusione a seguito di un falò al veleno mentre secondo altri la loro relazione sarebbe, incredibilmente, sopravvissuta. In effetti, Ruben e Francesca su Twitter non hanno digerito alcuni commenti postati dallo youtuber Gordon che ha chiesto, scherzosamente, di pregare per Ruben sollevando le reazioni furiose del diretto interessato.

