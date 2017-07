GIGOLÒ PER CASO / Su Rai 3 il film con Woody Allen e Sharon Stone (oggi, 10 luglio 2017)

film prima serata

GIGOLÒ PER CASO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 10 LUGLIO 2017

IL CAST - Gigolò per caso, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia dal titolo in lingua originale Fading Gigolo che è stata realizzata in America nel 2013 ed è stata diretta da John Turturro che oltre ad esserne il principale protagonista ne ha anche scritto soggetto e sceneggiatura. Nel cast sono presenti celebri attori come Woody Allen, Sharon Stone, Sofia Vergara, Vanessa Paradis e Liev Schreiber. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA - Nella città di New York e per la precisione nella zona di Brooklyn, vive un uomo di origini ebree di mezza età di nome Murray. Lui vive praticamente da sempre in America e riesce a guadagnarsi da vivere grazie ad una libreria che si occupa di volumi ristampati di grande valore, che aveva aperto molti anni prima il proprio amato nonno. I tempi sono decisamente cambiati e praticamente più nessuno sembra essere intenzionato ad acquistare ristampe di grande valore anche perché con l’avvento della tecnologia mobile e di una straordinaria condivisione di contenuti, si da minore interesse alle cose antiche. In parole povere gli affari per Murray vanno decisamente male e malincuore si vede costretto a prendere in considerazione la necessità di chiudere la libreria. Un pomeriggio mentre sta riponendo le proprie cose ed i tanti libri all’interno degli scatoloni facendosi aiutare dall’amico di sempre Fioravante che a sua volta è uno spiantato fioraio costantemente a corto di denaro e alla ricerca di lavoretti per arrotondare. Parlando del più e del meno, Murray ha un’idea che appare al tempo stesso brillante e pericolosa. Il libraio rendendosi conto del grande fascino che Fioravante ha sulle donne nonostante non sia bellissimo, vorrebbe sfruttare questa sua innata dote per riuscire ad ottenere un ritorno economico. Nello specifico Murray vorrebbe far diventare Fioravante un gigolò mentre lui diventerebbe una sorta di protettore. L’idea piace a Fioravante con i due che si mettono ben presto in affari ritrovandosi però spesso e volentieri a fare i conti con problematiche e pericoli di varia natura tra mille situazioni decisamente divertenti.

