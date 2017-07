IL RITORNO DI COLOMBO I/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 10 luglio 2017)

Il ritorno di Colombo I

IL RITORNO DI COLOMBO I, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 LUGLIO 2017: IL CAST - Il ritorno di Colombo I, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 16.55. Una pellicola di genere giallo che vede come protagonista l'ispettore Colombo, al quale sono state dedicate anche serie televisive di grande successo. E il protagonista è naturalmente lo stesso della serie, Peter Falk, nei panni dell'ineffabile, infallibile e sarcastico ispettore Colombo. Il film è stato diretto nel 1993 dal regista Vincent McEveety, mentre come protagonista femminile Lauren, è stata scelta Faye Dunaway. Nomi di gran livello che hanno dato prestigio a questa trasposizione cinematografica dei primi anni Novanta. Ma vediamo ora la trama del film nel dettaglio.

IL RITORNO DI COLOMBO I, LA TRAMA - Il film vede il tenente Colombo impegnato in una delle sue classiche indagini, questa volta Colombo è sulle tracce di Nick Franco, un uomo perso nei vizi, soprattutto quello del gioco, che è stato assassinato. Il movente potrebbe riguardare principalmente i debiti dai quali l'uomo era oberato, ma Colombo come al solito preferisce vagliare diverse possibilità. Soprattutto, il tenente scopre che il gioco d'azzardo non era l'unica passione di Nick Franco, l'uomo si era infilato in un vero ginepraio diventando contemporaneamente l'amante di una donna, Lauren, e della sua stessa figlia, Lisa. Colombo comprende come le due donne, una volta scoperto il doppio gioco del loro amante, si fossero organizzate per far pagare a Nick Franco molto amaramente il suo comportamento. Colombo si trova subito alle prese con due donne ammalianti e capaci di tutto. E' soprattutto la più anziana, Lauren, ad irretire l'investigatore, cercando di sedurlo e di non fargli capire le reali responsabilità, sue e della figlia.

Colombo è convinto della colpevolezza delle due donne, ma dopo aver vacillato arriverà alla soluzione a modo suo, organizzando sempre le indagini del caso in maniera particolare e apparentemente divagante in maniera eccessiva, ma arrivando sempre al punto, mettendo alle strette gli indagati con suo classico intercalare 'Ah, ancora una cosa...' utilizzato sempre quando sembra ormai abbia smesso di parlare e detto tutto ciò che c'era da dire. Colombo si appassiona non solo nello scoprire l'identità degli assassini, ma anche il loro movente e il modo in cui riescono a organizzare delitti apparentemente perfetti, e 'Il ritorno di Colombo' sarà una pellicola che non si discosterà dal classico modus operandi del tenente.

Nel corso delle indagini, Colombo si renderà conto che dietro la voglia di rivalsa nei confronti di Nick Franco, per la signora Lauren e sua figlia Lisa ci sono alle spalle anni di rancori e di preoccupazioni familiari. Un quadro più complesso del previsto, e nonostante il suo aspetto un po' trasandato e i suoi metodi non sempre convenzionali, non c'è caso di cui Colombo non possa venire a capo. E proprio quando le due donne penseranno di aver messo il tenente nel sacco, una delle sue intuizioni risolutive riusciranno a risolvere il caso e a sottolineare per l'ennesima volta un'evidenza: l'apparenza spesso inganna anche nei casi che appaiono più scontati.

