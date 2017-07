IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 10 luglio: Matias in preda ai sensi di colpa

Il Segreto

I FRATELLI DI MATIAS VENGONO ARRESTATI

La vicenda relativa ai loschi traffici dei fratelli di Matias arriverà alla svolta nella prima puntata della settimana de Il Segreto. Grazie all'appoggio di Hernando, che lo convincerà a fare le cosa giusta, i due delinquenti verranno arrestati anche se ciò non basterà per tranquillizzare il figlio di Emilia e Alfonso. Al contrario, il ragazzo si sentirà profondamente in colpa per avere causato un simile problema. Alla villa, Cristobal Garrigues metterà in evidenza il suo vero volto: confermerà ad Eulalia di voler controllare in prima persona gli averi della Montenegro, confermando che lei non avrà un simile privilegio. Al contrario, l'unica ad aiutarlo potrà essere Emilia che si preparerà a sostenere l'eventuale riapertura della fabbrica tessile di proprietà della famiglia.

Una notizia negativa irromperà a Puente Viejo, preparandosi a sconvolgere la vita di Nicolas e di tutta la famiglia Castaneda. Il cadavere di una donna sfigurata verrà ritrovato a Murcia e si penserà che la sua identità possa essere ricondotta proprio a Mariana. Per questo il fotografo deciderà di partire immediatamente per la sua città d'origine per effettuare ulteriori indagini. Inutile aggiungere che all'interno di tutta la famiglia ci sarà grande apprensione: da tempo Rosario e figli sospettano che la sparizione di Mariana possa essere ricondotta ad una tragedia: attenderà il peggiore avvenimento possibile per la loro congiunta?

