IMAGINE DRAGONS, ARENA DI VERONA/ Scaletta e info concerto: la seconda tappa italiana della band (10 luglio)

Imagine Dragons

IMAGINE DRAGONS, INFO E SCALETTA DEL CONCERTO ALL'ARENA DI VERONA - In seguito al grande successo della prima esibizione al Lucca Summer Festival dello scorso 4 luglio, gli Imagine Dragons si preparano a dare il via alla seconda tappa del loro Summer Tour 2017, che li vedrà esibirsi ancora una volta nella splendida cornice offerta dall'Arena di Verona, dopo l'ospitata in occasione dei Wind Music Awards dei primi di giugno. L'appuntamento con tutti gli appassionati, quindi, è a stasera, quando la celebre band statunitense si esibirà in un'Arena che è già completamente sold out, con alcune fra le canzoni più interessanti dell'ultimo album, "Evolve", pubblicato il 23 giugno scorso. Non mancheranno, inoltre, i successi degli ultimi anni, da "Demons" e "Radioactive" nel 2012, fino al celebre brano "On Top of the world", pubblicato nel 2016. Straordinarie le misure di sicurezza previste nelle ultime ore in vista dell'evento, per il quale saranno necessarie interventi anti terrorismo e controlli-filtraggio per gli spettatori.

Di Seguito vi presentiamo la scaletta del concerto che questa sera vedrà gli Imagine Dragons in concerto all'Arena di Verona: Aprirà la serata il brano "Thunder", seguita da "Gold", "It’s time","Whatever it takes", "Hear me" e "Bleeding out". La band, subito dopo, si esibirà con "Warriors", "Demons, "The river" e "Shots", che anticiperanno i brani "Song 2", "Amsterdam", "I don’t know why", "I’m so sorry". Chiuderanno il concerto di stasera i successi dal titolo "On top of the world", "Believer", "Yesterday" e "Radioactive"

