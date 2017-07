IVA ZANICCHI/ La voce della mentore di Selfie viene celebrata su Rai 1, il suo litigio con Tina (Techetechetè)

Iva Zanicchi, Techetechetè ne ripercorre i successi (LaPresse)

IVA ZANICCHI, IL RITORNO DA PROTAGONISTA A ''SELFIE - LE COSE CAMBIANO'' (TECHETECHETE’, 10 LUGLIO) - Nella puntata di questa sera, lunedì 10 luglio, nel varietà di Rai 1 tra i protagonisti proposti ci sarà anche Iva Zanicchi. La nota cantante e presentatrice è ormai lontana dalle scene televisive, in veste di protagonista, da diverso tempo. Tuttavia è tornata a far parlare di sè durante l'ultima edizione di Selfie, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Mentore in coppia con Barbara De Rossi al programma, la Zanicchi è riuscita a divertire pubblico e mentori per via di una sua uscita provocatoria posta nei confronti di Arianna, una giovane donna affetta dall'ornitofobia, la Zanicchi infatti, ha fatto una domanda senza rendersi conto dell'evidente doppio senso che ha divertito e scandalizzato il pubblico. In un'altra puntata di Selfie, Iva Zanicchi ha poi discusso in maniera molto accesa con Tina Cipollari, anche lei presente in studio in veste di opinionista. La Cipollari avrebbe contestato la decisione della Zanicchi di assecondare la richiesta fatta da una ragazza molto giovane, intenzionata a ricorrere alla chirurgia estetica. Recentemente Iva Zanicchi è stata inoltre ospite della trasmissione Domenica Live, condotta da Barbara D'Urso. In tale occasione ha avuto modo di raccontare al pubblico la storia d'amore che la lega al compagno, Fausto Pinna, da oltre 33 anni. Nonostante il forte legame che li lega, i due non sono sposati e non hanno intenzione di farlo. La Zanicchi ha inoltre parlato della sua famiglia e delle sue origini. Dopo la morte di sua madre, il rapporto con i fratelli si è andato via via consolidandosi sempre più. Speciale è inoltre il legame con il suo paese d'origine, Ligonchio. La famiglia Zanicchi ha donato circa 25mila euro per i lavori di ricostruzione del campanile del paese.

IVA ZANICCHI, LA CARRIERA MUSICALE E TELEVISVA - Iva Zanicchi è nata a Ligonchio nel gennaio del 1940. Assieme a Mina, Milva, Patty Pravo ed Ornella Vanoni è considerata una delle voci più importanti del panorama canoro italiano degli anni 60 e 70. Grazie al suo straordinario talento si è esibita in giro per il mondo nei teatri più importanti, come il Madison Square Garden e l'Olympia. E' stata inoltre protagonista di numerose tournée internazionali in Francia, Grecia, Spagna e Stati Uniti. Dal 1986 la sua carriera musicale, che le è valsa il soprannome di Aquila di Ligonchio, cede il passo all'avventura televisiva. Iva Zanicchi è infatti nota anche per aver condotto importanti trasmissioni televisive degli anni 90, prima fra tutte Ok, il prezzo è giusto. Dal 2008 al 2014 Iva Zanicchi è stata anche eurodeputata al Parlamento Europeo.

