Is Morus Relais / La location di Temptation Island a Santa Margherita di Pula: il resort nei pressi di Nora

Anche questa sera a fare da cornice alle vicende delle coppie di Temptation Island 2017 sarà Is Morus Relais, location incastonata fra le meraviglie della costa del sud della Sardegna e immersa nelle acque cristalline di santa Margherita di Pula. La struttura, oltre all’hotel, dispone di sei cottage composti da due junior suite immerse nel verde e spesso comunicanti, che uniscono il comfort della sistemazione in hotel alla bellezza del paesaggio naturale. Ogni cottage, inoltre, ha a disposizione un piccolo giardino privato e un patio, che oltre a regalare relax e ristoro ai concorrenti del reality dell’estate, consente una pausa piacevole fra sole, mare e natura. La struttura, infatti, che sorge al centro di un parco a ridosso della spiaggia, è l’oasi perfetta per rigenerarsi dalla routine e dallo stress accumulati nel quotidiano.

Santa Margherita di Pula sorge in prossimità di Nora, un’antica città che, secondo la leggenda, è stata fondata dagli Iberi, popolo di origini iberiche condotto in terra sarda da Norace. Nel VII secolo a.c. i Fenici, sfruttando le rovine di insediamenti nuragici, costruirono il primo centro cittadino, lasciando in parte intatte le opere preesistenti. Nei secoli successivi si alternarono Punici e Romani, ma in seguito alla caduta dell’Impero Romano la città divenne centro di saccheggi da parte dei Vandali prima e dei Saraceni poi. Le ultime testimonianze della città di Nora risalgono al VIII secolo a.c., periodo in cui anche altre città sarde cessarono di esistere.

