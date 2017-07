JEREMY MEEKS/ Sfilate e storie d'amore, ma il passato ritorna: "è l'assassino di mia figlia!"

Jeremy Meeks (Foto: da Facebook)

Jeremy Meeks, la moglie lo lascia dopo il tradimento con Chloe Green: "Ho il cuore spezzato" - Passato dal carcere alle passerelle, Jeremy Meeks si è fatto incantare troppo dalla bella vita e ha finito col tradire la moglie. L'ex galeotto è stato paparazzato con la ricchissima Chloe Green, figlia del patron di brand di abbigliamento come Topshop: le foto li ritraggono su uno yacht di lusso nei pressi della Turchia mentre si scambiano baci appassionati. Le foto sono state un fulmine a ciel sereno per la moglie Melissa. Considerato il detenuto più sexy al mondo, Jeremy Meeks, che ha pagato i suoi debiti con la giustizia, sembrava essere anche un marito e padre di famiglia modello, ma si sa che l'apparenza inganna. Convinta che il marito fosse all'estero per lavoro, Melissa si è scontrata con la dura realtà e ha posto fine ad un matrimonio che durava otto anni, da cui sono nati tre figli. «Sono distrutta, ho il cuore spezzato», ha confessato la donna nell'intervista rilasciata al Daily Mail, spiegando che quelle foto per lei sono state come una pugnalata al cuore.

«So che la colpa è di entrambi, ma lei sapeva che era sposato. Per me è imperdonabile. Che dirò ai nostri figli ora? Che tipo di donna può fare una cosa simile ad un'altra donna? Il mio matrimonio non era perfetto, ma ero convinta che si potesse salvare», ha dichiarato la moglie di Jeremy Meeks. Distrutta dal tradimento, la donna è preoccupata per i figli: «Loro sono vittime innocenti, come me». Melissa ha raccontato di aver ricevuto un messaggio diretto con la foto del tradimento. Prima di allora non aveva mai sentito parlare di Chloe Green, peraltro sapeva che suo marito stesse lavorando. «Mi sentivo nauseata, era come se tutto il mio mondo fosse stato abbattuto». Come se il tradimento non bastasse, Jeremy Meeks non avrebbe risposto alle chiamate e ai messaggi della moglie mentre si trovava in Turchia a spassarsela con l'amante. Ma Melissa non è l'unica donna che in questo momento ce l'ha con il modello.

Recentemente è intervenuta anche Carmen Castillo, madre di una delle sue vittime. L'ex criminale apparteneva ai Crips, una delle più anziane e famigerate bande di strada della California. «Non capisco perché quest'uomo debba essere ricompensato. È una cosa che mi riempie di rabbia e disgusto», ha dichiarato la mamma dell'adolescente ucciso mentre giocava a basket. Il figlio Eric fu ammazzato con tre colpi di pistola da David Lewis, membro della banda Crips. E Meeks aveva accennato tempo fa di far ancora parte della banda, anche se se ne è allontanato da quando è diventato modello. «La maggior parte dei miei tatuaggi fanno parte di un passato che sto cercando di cancellare», dichiarava riferendosi alla scritta Crip Life che compare sull'avambraccio, alle lettere NC sul collo (iniziali di Nothern Crips?) e alla lacrima sul viso, che spesso simboleggia un'uccisione tra bande. Jeremy Meeks è sotto attacco su più fronti.

