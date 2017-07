JOSEPHINE, ANGE GARDIEN/ Anticipazioni 10 luglio: trame degli episodi “Il segreto di Gabrielle” e “Lo Zoo”

Josephine, ange gardien

JOSEPHINE, ANGE GARDIEN, ANTICIPAZIONI 10 LUGLIO: LE TRAME DEI NUOVI EPISODI DI STASERA - Stasera, a partire dalle 21.10 circa, andrà in onda su La7 la prima puntata della nuova stagione di "Josephine, ange gardien". La serie è di produzione francese ed è stata creata da Laurent Chouchan, Michel Lengliney e Philippe Niang. E' stata trasmessa per la prima volta in Francia la bellezza di vent'anni fa (1997) e poi rinnovata per sedici stagioni. In Italia va in onda su La7 dal 2013. Cosa racconta Joséphine, ange gardien? Joséphine Delamarre è un angelo custode sceso in terra che, con la sua delicatezza d'animo riesce a salvare ed aiutare molte persone con tante problematiche.

Josephine è affetta da nanismo e, compare di fronte alla gente all'inizio di una missione per poi dileguarsi con uno schiocco di dita appena conclusa. La sua missione, in generale è sempre quella di aiutare persone con problemi familiari oppure economici e, nonostante la serie si presenti sempre in maniera molto "easy", tratta spesso temi molto importanti come l'adozione di bambini, l'analfabetismo funzionale e la discriminazione sociale. Gli episodi hanno tutti uno schema similare: Josephine compare vicino al luogo dove abita o lavora il suo futuro "cliente", il problema nella maggior parte dei casi si risolve sempre, un evento che non ci si aspetta tende sempre a mescolare le carte in tavola, emerge sempre un cattivo e, in ultimo, dopo aver compiuto la sua missione, l'angelo scompare così come è apparso.



Gli episodi che andranno in onda stasera, lunedì 10 luglio su La7, s'intitolano "Il segreto di Gabrielle" e "Lo Zoo". Ecco le brevi anticipazioni sulle trame. Durante le battute iniziali, Josephine si troverà ancora una volta alle prese con persone che hanno assolutamente bisogno del suo aiuto. Nel secondo appuntamento, l'angelo custode dovrà intervenire presso un bioparco dove la sua misteriosa presenza si rivelerà assai preziosa.

