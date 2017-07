LE CRONACHE DI SHANNARA/ Anticipazioni terza puntata 10 luglio: trama degli episodi e cast

Le Cronache di Shannara

LE CRONACHE DI SHANNARA, ANTICIPAZIONI 10 LUGLIO: IL CAST, LA TRAMA DEGLI EPISODI 5 E 6 - Dallo scorso 26 giugno su TV8, vanno in onda in chiaro le avventure della principessa elfa Amberle Elessedil, del giovane mezz’elfo Wil Ohmsford e della nomade Eretria. Le Cronache di Shannara sono sbarcate sul tasto 8 del nostro telecomando dalla fine dello scorso mese. La serie fantasy è ambientata sulla Terra ma ci parla di un futuro estremamente lontano migliaia di anni dopo le Grande Guerre. La principessa elfa Amberle Elessedil, il mezz’elfo Wil Ohmsford e la nomade Eretria, s'incamminano verso un faticoso viaggio per salvare le Quattro Terre dall'ira funesta dell’esercito demoniaco e il regno del Divieto. La cronache di Shannara, ci raccontano in maniera avvincente, le dinamiche di un mondo fantastico tratto dai romanzi di Terry Brooks scritti tra il 1977 e oggi. La prima stagione della serie TV mandata in onda su TV8, fa riferimento al secondo romanzo dell'autrice dal titolo: Le pietre magiche di Shannara, pubblicato più di trent'anni fa (1984). 10 gli episodi che verranno mandati in onda e, dopo i primi due, questa sera spazio per la terza avvincente puntata.



Nel cast de Le cronache di Shannara, troviamo il giovane attore Austin Butler, già famoso per i ruoli nelle serie televisive Zoey 101, The Carrie Diaries e Ned – scuola di sopravvivenza, che interpreta Wil Ohmsford; la britannica Poppy Drayton che interpreta la principessa elfa Amberle Elessedil e la spagnola Ivana Baquero nel ruolo di Eretria. La serie è stata interamente girata in Nuova Zelanda e il 20 aprile del 2016, dopo lo straordinario successo è stata rinnovata per la seconda stagione. La serie TV è stata trasmessa in Italia per la prima volta su Sky Atlantic dal 15 gennaio 2016 e, dato l'interesse, TV8 ne ha acquistato i diritti per poterla trasmettere liberamente in chiaro dallo scorso 26 giugno. Tutti pronti per vedere la terza puntata stasera, in prime time?

Come sempre saranno due gli episodi trasmessi, il cinque e il sei. Il primo s'intitola “Il mietitore” e, sulla strada per Safehold, Chephalo insieme ai Rover tenderanno un agguato alla spedizione guidata da Crispin per liberare la monade Eretria. Il sesto episodio invece, ha per titolo “Il baluardo” e racconta del gruppo alle prese con una scorciatoia dopo essere rimasti traumatizzati dal Mietitore, i ragazzi però, dovranno affrontare una bufera di neve.

