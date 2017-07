Massimo Giletti

Massimo Giletti torna in Rai? Dubbi, scontri e tanto mistero dopo l'addio all'Arena - Massimo Giletti torna in Rai oppure no? Il dubbio estivo è tutto qui sin dal momento in cui sono arrivate le prime anticipazioni sui palinsesti della tv pubblica del prossimo autunno-inverno e Massimo Giletti e la sua Arena erano spariti dalla domenica pomeriggio. Squadra che vince non si cambia, ma così non è stato per il programma di Massimo Giletti, l'unico a tenere testa, nella guerra degli ascolti domenicali, a Barbara D'Urso e il suo Domenica Live, confermatissimo dai vertici Mediaset. Nei giorni scorsi, durante la presentazione dei nuovi palinsesti, dai vertici Rai avevano fatto sapere che la porta per Massimo Giletti è sempre aperta magari per una serie di speciali musicali (o altro) al sabato sera o qualche speciale estivo ma il conduttore non ha ancora sciolto le sue riserve e lascia tutti nel dubbio.

Proprio al quotidiano Libero, Massimo Giletti dice la sua parlando di ostacoli, ascolti e la voglia di non mollare mai: "Non ho ancora preso una decisione. Mio padre mi ha insegnato l'arte di non abdicare mai a onestà intellettuale e dignità. Dalla Rai si entra e si esce. Spesso ho trovato in questa azienda persone che non mi hanno aiutato, anzi hanno cercato di ostacolarmi. Però poi c'era una parte sana che mi dava una mano perché sapeva come lavoro. E si stava a galla con gli ascolti". L'unica cosa certa al momento è che Massimo Giletti non tornerà con la sua Arena, almeno non nella prima parte della stagione. La Rai correrà ai ripari nel 2018? Al momento non possiamo far altro che attendere che qualcosa si muovi.

