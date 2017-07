Michele Zarrillo, screen

Michele Zarrillo in lutto, morto il fratello Maurizio: un dolore improvviso che strazia il cuore - Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia della morte di Maurizio Zarrillo, fratello del più noto Michele. Il cantante è in lutto ma soprattutto è stato travolto da un dolore che spezza il cuore quando la morte arriva così all'improvviso e lascia tutti senza fiato. Il gravissimo lutto ha colpito Michele Zarrillo durante il week end e, in particolare, sabato quando Gianpiero Artegiani, artista romano e collega di Maurizio negli anni '70, ne ha dato il triste annuncio sui social scrivendo un lungo post con parole piene di dolore e commozione. Ricordando i loro momenti passati insieme, attimi sani in nome della musica e del rock prgressive dei loro Semiramis, il lungo discorso si chiude con un saluto che strazia il cuore dei suoi fan e di chi Maurizio lo ha conosciuto davvero.

Alla fine del lungo post (che potete vedere cliccando qui) ha scritto: "E ora che tu, senza preavviso, se passato in un’altra Dimensione lasciandoci tutti costernati, addolorati, affranti … noi tutti, rimasti qui a terra, ora ti immaginiamo al comando di una grande barca, che solca le onde di un mare azzurro, immenso e infinito. Prima o poi, sicuramente, ci ritroveremo per continuare insieme l’eterna navigazione senza fine… perché, COME TI AVEVO DETTO: La Fine, non esiste! Buon vento amico mio, e saluta tutti. Giampy". AI fan non rimane che stringersi intorno a Michele e alla sua famiglia.

