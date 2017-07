Novak Djokovic/ Lauren Von Der Pool, nutrizionista, ha messo in crisi il suo matrimonio?

Novak Djokovic

Novak Djokovic, matrimonio in crisi per Lauren Von Der Pool, nutrizionista delle sorelle Williams

La crisi tra Novak Djokovic e sua moglie sembra trovere oggi conferma in un nome che è quello della nutrizionista delle sorelle Williams. Novak è stato infatti beccato intento ad abbracciare Lauren Von Der Pool, traendone uno scatto che ha portato i giornali di gossip ad intuire da cosa nasce la crisi coniugale del tennista con sua moglie Jelena. Lei è quindi Lauren Von Der Pool, ragazza che avrebbe incontrato nel 2012 per ricevere consigli sulla dieta. La bella trentatrenne, che si occupa anche di cucina essendo chef, ha postato tre foto con il campione su Instagram. I due sono stati immortalati in varie feste, da Miami a Perth e Los Angeles. Lei ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale: "Novak è molto simpatico e un bell’uomo. L’ho solo aiutato nella sua dieta, è un amico, non sono quel tipo di persona". Inoltre Jelena e Novak aspettano il secondo figlio. La crisi comunque sembra esserci, il tennista ha spiegato la sua pessima forma a Wimbledon a causa di problemi personali.

John McEnroe ha paragonato Novak al golfista Tiger Woods, che ebbe problemi simili. Intanto il 30enne serbo, numero 4 del ranking internazionale e secondo favorito del tabellone, si è qualificato per gli ottavi di finale del terzo Slam stagionale, in scena sui campi in erba di Londra, battendo il lettone Ernests Gulbis col punteggio di 6-4 6-1 7-6. A contendergli un posto nei quarti troverà lunedì Adrian Mannarino, numero 51. Vedremo se la sua presunta crisi peserà anche sul campo.

