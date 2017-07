Nuova Tentatrice Ruben / Chi è? La Bruna farà ingelosire Francesca? (Temptation Island 2017)

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

CHI È LA NUOVA TENTATRICE DI RUBEN? A TEMPTATION ISLAND 2017 FRANCESCA VA SU TUTTE LE FURIE!

Colpo di scena nella nuova puntata di Temptation Island. Le cose tra Ruben Invernizzi e Francesca Baroni sembravano essere peggiorate fino a quando il fidanzato ha deciso di dare una vera e propria svolta. Così con l'aiuto dei suoi compagni d'avventura ha deciso di chiedere aiuto a Filippo Bisciglia per organizzare un cambio look: capelli, abbigliamento ma anche atteggiamento. Camminata ed esercizio non sono mancati in questo refresh che ha però portato Filippo a cercare la ciliegina sulla torta: il conduttore ha deciso di mettere a disposizione di Ruben una nuova ragazza, un'attrice, che sarebbe arrivata lì dichiarando di aver visto Ruben dalla tv e di essersene invaghita. Il video della conoscenza tra "La Bruna" che è il cognome della nuova tentatrice e Ruben viene subito fatto vedere a Francesca nel Pinnettu e le dichiarazioni del ragazzo la lasciano senza parole.

Francesca è furiosa e, dopo la visione del video, torna al villaggio delle fidanzate lasciandosi andare ad un nuovo e duro sfogo sul fidanzato e su ciò che cerca in una relazione. La stessa Selvaggia Roma ammonisce l'amica in più di un'occasione, ma Francesca è un treno e le parole su Ruben si fanno pesanti. "Io non ho bisogno di un uomo con i soldi che mi mantenga, al massimo è Ruben che dovrebbe cercarsi una che lo mantenga" sono le parole di Francesca che sul web hanno già scatenato grandi critiche così come le hanno scatenate la scelta di Ruben di cambiare per la sua fidanzata...

