Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele: previsioni di oggi 10 luglio 2017

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 10 LUGLIO 2017

GIORNATA "NERA" PER...- Ora è il momento di analizzare nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele i segni flop. Il Sagittario vive delle situazioni confuse per l'amore che non è al centro dell'attenzione. Si guarda tutto dall'alto e si devono cercare delle soluzioni a breve. Lo Scorpione è un po' giù, potrebbe essere ansioso per questione di soldi. Qualcuno potrebbe aver rinunciato a qualcosa pur di non avere problemi. Molti hanno superato un problema fisico che nel 2016 è stato piuttosto pesante. Il Cancro vede Marte e il Sole in transito nel pianeta, questo può rappresentare una guerra fredda verso chi ha cercato di fare del male. Ora si è più tranquilli rispetto l'inizio dell'anno. C'è una prova da superare.

I SEGNI AL TOP, LEONE GIORNATA IMPORTANTE- Andiamo a vedere i segni zodiacali considerati top per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia vive una condizione ideale per capire cosa fare. Se si è stati vittima di un'ingiustizia non si deve essere orgogliosi ed entro settembre bisogna muoversi. Entro il venticinque si lotte e si vince. L'amore tornerà intrigante. Il Leone vivrà una giornata importante, Mercurio è in transito nel segno. C'è voglia di progettare e programmare, di fare cose importanti. Bisogna essere meno ansiosi per il futuro. Ci sarà un piccolo calo fisico da contrastare. L'Ariete ha un transito positivo di Venere che è di buon auspicio. Non mancano le fatiche, ma c'è un progetto in mente e ci si è rimessi in gioco. Giove opposto dice di stare attenti ai soldi.

OROSCOPO IN PILLOLE - Come di consueto anche per oggi, lunedì 10 luglio 2017, torna l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il momento dell'Ariete è positivo con il transito in positivo di Venere che porta solo buone cose. Non mancheranno le fatiche, ma sicuramente c'è qualcosa di importante in ballo. Il Toro vive un momento un po' confuso e con qualche difficoltà. Per i Pesci è arrivato il momento di impegnarsi, senza mai sottrarsi alle situazioni che portano delle responsabilità. Troppo spesso in passato si è puntato sul ''lo faccio domani'' scelta che non si rivela mai quella giusta. L'Acquario potrebbe affrontare un cambiamento definitivo e presto si potrebbe trovare a prendere delle scelte anche piuttosto complicate, ma che vanno prese.

