RICCARDO E CAMILLA/ La coppia lascia il reality: che futuro li attende ora? (Temptation Island 2017)

Riccardo e Camilla a Temptation Island 2017

RICCARDO E CAMILLA LASCIANO IL REALITY DOPO IL FALO' DI CONFRONTO (TEMPTATION ISLAND 2017) - Grandi colpi di scena nel corso della seconda puntata di Temptation Island, il reality incentrato sulle coppie in onda su Canale 5 e con al timone Filippo Bisciglia. Ad essere protagonisti incontrastati sono stati, sicuramente, Riccardo e Camilla che hanno avuto un confronto sfociato in una decisione: abbandonare insieme il programma. Ma, cosa è successo esattamente? A quanto pare, Riccardo non ha gradito alcuni atteggiamenti della fidanzata, tanto da dare in vere e proprie escandescenze e colpendo oggetti e monili della produzione. Alla fine, ha deciso di convocare un falò con la fidanzata per chiarirsi con lei e una volta che se l'è trovata davanti ha subito detto di essere deluso dai suoi atteggiamenti incoscienti, soprattutto i balli con un altro uomo e quando Camilla ha imboccato il corteggiatore Niccolò. A quel punto, però, è arrivata la reazione di Camilla, la quale si è detta ferita del fatto che Simona, la tentatrice, abbia massaggiato il fidanzato, mettendo anche a repentaglio l'amicizia tra le due donne. Riccardo ha chiesto di poter vedere i video e Camilla nulla ha potuto davanti alle pesanti accuse di Riccardo, che le ha rinfacciato anche di aver fumato dalla stessa sigaretta del tentatore. Anche Camilla ha avuto da ridire su alcuni atteggiamenti del fidanzato, preoccupata della vicinanza con Simona. Inaspettatamente, dopo una sequela di accuse reciproche, Riccardo ha risposto a Filippo di aver deciso di tornare a casa con Camilla.

RICCARDO E CAMILLA, QUALE FUTURO ORA PER I DUE - Riccardo e Camilla sembrerebbero usciti insieme dal programma di Canale 5 Temptation Island, coronando il loro sogno d'amore. Tuttavia, i fans della coppia hanno notato come ci sarebbero dei dati che non quadrano. Infatti, la coppia conosciutasi e nata a Uomini e Donne è stata criticata tantissimo dagli internauti della rete. Su Twitter, infatti, molti hanno accusato i due di recitare, di aver indetto una sceneggiata solo per attirare l'attenzione. Fatto sta che il falò è stato tacciato di essere povero di contenuti e che tutto il polverone sollevato sia stato inutile. I telespettatori, infatti, hanno anche il sospetto che i due si siano lasciati. Riccardo e Camilla, infatti, non sarebbero tornati a casa insieme ma separati. Possibile che la loro storia non abbia retto dopo il reality?

