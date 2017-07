ROSA LA WEDDING PLANNER - VIETATO AMARE/ Su Canale 5 il film con Alexandra Neldel (oggi, 10 luglio 2017)

Rosa la wedding planner - Vietato amare

ROSA LA WEDDING PLANNER - VIETATO AMARE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 10 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Rosa la wedding planner - Vietato amare, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 16.30. In realtà la pelicola sarebbe dovuta andare in onda il 3 luglio 2017, ma a causa della scomparsa dell'attore tanto apprezzato e amato Paolo Villaggio, il palinsesto ha subito un cambiamento dei programmi ed è stato mandato in onda un film in memoria dell'attore genovese interpretato dallo stesso. Il film "Rosa la Wedding Planner - Vietato amare", è una pellicola cinematografica prodotta in Germania nel 2016 di genere commedia e drammatico per la regia di Hansjorg Thurn. Tra gli attori che formano il cast ci sono Alexandra Neldel, Anna Fischer, Sara Fazilat, Constantin von Jascheroff e Janek Rieke. Il titolo del film in lingua tedesca è "Einfach Rosa: Verliebt, Verlobt, Verboten ". Ma vediamo adesso nel dettaglio latrama del film.

ROSA LA WEDDING PLANNER - VIETATO AMARE: LA TRAMA - Rosa è una giovane wedding planner di Berlino, la donna sta vivendo un momento felice della sua vita, sia dal punto di vista professionale sia per quanto concerne la sua vita privata. Rosa è innamoratissima di Mark che, per starle più vicino, prende una decisione molto importante, si trasferisce a Berlino per convivere con la donna che ama. Rosa è molto soddisfatta del suo lavoro e molte sono le coppie vicine al matrimonio che scelgono di affidare l'organizzazione del grande giorno alla sua agenzia. Inoltre, Rosa può contare sui suoi collaboratori, tutte persone affidabili e di grandi capacità. Una mattina nell'agenzia entrano Lars e Amelie, due giovani che stanno per sposarsi e affinché il giorno più bello della loro vita sia davvero indimenticabile, hanno bisogno di una brava wedding planner.

Rosa accetta l'incarico, nonostante la richiesta alquanto insolita dei futuri sposi, alla cerimonia non devono essersi i genitori, ma neanche parenti ed amici. Rosa è molto curiosa di scoprire le ragioni che spingono la coppia a fare questa strana richiesta e non riesce a rimanerne fuori. Quindi, per saperne di più, la donna pensa di organizzare un giro in barca con i futuri sposi, i genitori di Lars e quelli di Amelie, nella speranza di capire quali siano i loro rapporti con i propri genitori.

La missione non è facile da portare a termine, le cose precipitano al punto che le nozze potrebbero addirittura essere annullate. Per quanto riguarda la sua vita privata, ci sono grandi novità. Rosa si trova in difficoltà di fronte ad una inaspettata richiesta di Mark, il giovane la mette al corrente di un suo desiderio, avere un figlio con lei. Le parole di Mark sorprendono non poco Rosa che a questo punto, deve mettere al corrente il giovane di una situazione che gli sempre tenuto nascosto.

