Regina Elisabetta II

Regina Elisabetta II, la Royal Family razzista? Il suo fido scudiero sarà un ghanese! - La Family Royal razzista? Ecco la Regina Elisabetta II pronta a correre ai ripari in nome delle coincidenze e promuovere un ghanese come suo fido scudiero. Ebbene sì. Questa è l'ultima notizia in arrivo dall'Inghilterra e che farà girare la testa ai fan della famiglia Reale e del gossip che da sempre li coinvolge e li sconvolge. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un possibile razzismo dietro alcune scelte fatte dalla Regina in questi anni ma adesso tutto assume un altro sapoore.

Nana Kofi Twumasi-Ankrah eroe nazionale, è il primo uomo di colore a diventare scudiero della regina d'Inghilterra, arrivato in questo Paese nel 1982 con la famiglia pronta a rimboccarsi le maniche e a lavorare per conquistare un posto in questo nuovo Paese. Sposato, con due figlie, il maggiore si lascia alle spalle tanto lavoro e studio, una laurea alla Queen Mary University e un percorso fatico alla Sandhurst, la più prestigiosa accademia militare nazionale, un curriculum impeccabile secondo il Sunday Times che ha anticipato la notizia della sua nomina. Non solo tanto studio e lavoro per il Maggiore che gli amici chiamano semplicemente Ta ma anche l'onore e il merito di aver cambiato i libri di storia dove apparirà come il primo uomo di colore ad un passo dalla Regina Elisabetta II.

