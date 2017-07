SARA E NICOLA/ La reazione della giovane sconvolta per il video del fidanzato... (Temptation Island 2017)

Sara e Nicola a Temptation Island 2017

SARA E NICOLA, LA DURA REAZIONE DELLA GIOVANE FIDANZATA (TEMPTATION ISLAND 2017, PUNTATA 10 LUGLIO) - Nella puntata di Temptation Island del 3 luglio 2017 c'è stato modo di assistere alle schermaglie amorose di Sara e Nicola. Infatti, le giovani ragazze sono state convocate nel Pinettu dove la redazione ha comunicato di avere un video per una di loro. E'stato mostrato un rwm che riprendeva Nicola, il fidanzato di Sara, e le sue gesta con la tentatrice Antonella. Sara è rimasta scioccata da quello che ha visto dato che Nicola è apparso come un uomo molto sfrontato. Ha ballato in modo provocante con Antonella, dimostrandosi veramente preso da lei e ammettendo di vederla come vedeva la fidanzata anni prima. Quindi, è apparso molto preso, quasi incurante del fatto che la fidanzata potesse vederlo. Addirittura, in una serata fortemente erotica e sensuale, Nicola ha affermato come la sua storia con Sara fosse finita, quasi per darsi la possiblità di conoscere meglio Antonella. Ovviamente, Sara non l'ha presa affatto bene e, in effetti, ha concordato come la sua relazione con Nicola sia veramente finita ma che l'uomo dovrà guardarla in faccia?

SARA E NICOLA, COSA SUCCEDERA' ALLA COPPIA? L'INDIZIO - Cosa dobbiamo aspettarci dalla terza puntata per quel che riguarda questi due protagonisti di Temptation Island? In realtà, per il momento sembra certo che dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo per capire cosa ne sarà di questi protagonisti e, con buonee probabilità, arriveremo fino alla fine di questa quarta edizione. Tuttavia, uno scatto pubblicato da Sara potrebbe mettere a tacere tutti i dubbi legati alla sua situazione sentimentale. Infatti, la giovane ha pubblicato una foto su Instagram di lei sorridente con un cuore come commento. Sarà un indizio per svelare cosa è accaduto alla sua storia? Quindi, dopo momenti di sconforto, presunti tradimenti e tensioni, la coppia potrebbe aver coronato il proprio sogno d'amore. Sara tirerà fuori le unghie nella prossima puntata? Oppure sarà stato Nicola a mettere da parte i suoi sentimenti per Antonella?

© Riproduzione Riservata.