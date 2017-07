SELVAGGIA E FRANCESCO/ La coppia sull'orlo del tradimento... (Temptation Island 2017)

Selvaggia e Francesco a Temptation Island 2017

SELVAGGIA E FRANCESCO, IL FIDANZATO SEMPRE PIU' GELOSO DELLA DONNA (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 10 LUGLIO) - E' una delle coppie che sta facendo di più discutere i telespettatori. Stiamo parlando di quella composta da Selvaggia e Francesco. Nella scorsa puntata è andato in onda il secondo falò e l'uomo ha visto alcuni video della donna che lo hanno veramente ingelosito e fatto soffrire. Innanzitutto, Selvaggia è apparsa in dei belli scatenati con i tentatori e poi si è confidata sul fatto di temere che l'uomo l'abbia tradita. Selvaggia ha affermato di aver sofferto moltissimo per colpa di Francesco e che lei si è sempre data da fare per lui. Alla fine del video, Francesco ha rivelato a Filippa Bisciglia di non aver mai tradito la fidazata e di non temere affatto la concorrenza. Dal canto suo, Selvaggia si è dimostrata molto più preoccupata per l'interesse del fidanzato alla tgentatrice Desirèè. Tra i due si è venuto a creare un innegabile feeling e Selvaggia si è detta preoccupata di poter perdere il suo "lenticchio".

SELVAGGIA E FRANCESCO, IL TRADIMENTO E' ALLE PORTE? (TEMPTATION ISLAND 10 LUGLIO) - Selvaggia e Francesco, secondo quanto visto nelle prime due puntate di Temptation island, sembrerebbero una delle coppie candidate a uscire separati dal programma. La donna si è mostrata preoccupatissima per la possibilità di perdere il suo uomo. Lo ama e si è annullata per lui. Cosa succederà, quindi, nella prossima puntata del programma? In realtà, stando alle anticipazioni che sono trapelate, si respira una vera e propria aria di tradimento. La coppia appare sempre più in crisi e Francesco non fa a meno di evidenziare tutto quello che non funzione nel suo rapporto con la donna. Inoltre, sembra abbastanza preso da Desirèè. Selvaggia, dal canto suo, non riesce proprio a sopportare alcuni atteggiamenti del ragazzo. Dal promo del prossimo appuntamento con Temptation Island è possibile assistere a un pianto disperato di Selvaggia. Possibile che Francesco l'abbia tradita?

