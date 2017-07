SOLDI SPORCHI/ Su Iris il film con Bill Paxton e Bridget Fonda (oggi, 10 luglio 2017)

Soldi sporchi

SOLDI SPORCHI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 LUGLIO 2017: IL CAST - Soldi sporchi, il film in onda su Iris oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 20.55. Una pellicola di genere thriller e azione con il titolo in lingua originale A Simple Plan. Il film è stato tratto da un romanzo scritto da Scott B. Smith ed uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 1998 ed è stato prodotto da Gary Levinsohn e Mark Gordon, la regia è stata curata dal regista Sam Raimi mentre nel cast figurano Bill Paxton, Bridget Fonda, Billy Bob Thornton e Gary Cole. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SOLDI SPORCHI, LA TRAMA - In una cittadina americana due fratelli di nome Jacob e Hank ritrovano nel bel mezzo del bosco i rottami di un piccolo aeroplano precipitato da pochissimo. Dando uno sguardo tra i rottami i due si imbattono in una strana valigia che incredibilmente all’interno presenta un enorme quantitativo di denaro. Preoccupati della cosa chiedono consiglio primo al loro amico di sempre Lou e quindi alla moglie di Hank che si dimostra molto più scaltra e decisa di tutti invitando i due a tenere per loro il bottino. Un bottino da ben quattro milioni di dollari non valutando con attenzione come essi possa essere dei soldi sporchi e quindi potenzialmente molto pericolosi. Infatti, i primi problemi arrivano quando lo sceriffo locale chiede ai due fratelli se hanno avuto notizie di un aereo caduto nei pressi del bosco.

Inoltre, Hank vede fortemente a rischio la sua metà bottino quando intravede un contadino avvicinarsi pericolosamente verso il luogo in cui è caduto l’aereo. A questo punto Hank si lascia travolgere dalla sete di denaro ed in maniera abbastanza clamorosa si lascia travolgere dagli eventi arrivando addirittura ad uccidere il proprio contadino e provvedendo a nasconderne il corpo. Un crimine che rende Hank quanto mai assetato di sangue tant’è che nelle ore successive messo dinnanzi al ricatto dell’amico Lou che vorrebbe parte del denaro per azzerare i propri debiti, non esita un solo istante ad ucciderlo assieme alla moglie per poi inventarsi una fantasiosa ricostruzione dei fatti che solo in parte verrà presa buona per lo sceriffo.

Come se non bastasse se da un lato il più mite Jacob si ritrova a fare i conti con i propri rimorsi dall’altro Hank dovrà invece fare i conti con un criminale a cui appartenevano quei soldi e che è pronto a tutto pur di recuperarli.

