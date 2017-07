STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Temptetion Island (lunedì, 10 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 10 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 10 luglio 2017, la settimana inizia con una programmazione Mediaset davvero di tutto rispetto. Tanti programmi d'intrattenimento, alcune delle serie tv di maggior successo del momento e tanti film saranno in grado di tenere i telespettatori ancorati al piccolo schermo. Tra i programmi più attesa della serata c'è senz'altro la nuova ed inedita puntata di Temptetion Island, il reality show di Canale 5 che mette alla prova una serie di coppie, ospiti di un'incantevole isola. Ma scopriamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Partiamo proprio da Canale 5 che in prima serata propone un nuovo appuntamento con Temptetion Island, il reality più seguito dell'estate 2017. Tutti gli occhi dei fan sono puntati sulla traballante coppia formata da Valeria ed Alessio. La ragazza sembra ormai intenzionata ad abbandonare il programma, ma solo il tempo ci svelerà la verità. In seconda serata spazio alla rubrica di attualità Top Secret SS. Una nuova puntata di Chicago Fire IV sarà invece protagonista della prima serata di Italia 1. A seguire nuovo ed attesissimo appuntamento con la serie tv drammatica Bosch. Rete 4 trasmetterà il film thriller dal titolo State of Play con Russle Crow, Ben Affleck, Rachel McAdams e Helen Mirren. La trama inizia con un criminale che di notte spara a bruciapelo ad un ladro e successivamente ad un passante, ignaro testimone dell'accaduto.

L'indomani anche una donna viene freddata all'interno della metropolitana. Dalle 23.50 verrà trasmesso il film comico Burn after reading - A prova di spia con Brad Pitt e John Malkovic. Osbourne Cox, un ex agente della CIA, intenzionato a scrivere delle memorie circa la sua esperienza lavorativa alla CIA. Ma i suoi scritti finiranno nelle mani sbagliate. La5 trasmette un nuovo film romantico della serie Inga Lidstrom collection-Millionare Kusst. Ciao Darwin è invece la proposta di Mediaset Extra. La trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti continua ad appassionare milioni di fan anche a distanza di anni dalla prima messa in onda del programma.

Su Iris spazio al film thriller Soldi sporchi con Bill Paxton, Billy Bob Thorton e Bridget Fonda. Un trio di amici trovano una borsa piena di soldi all'interno del relitto di un aereo precipitato sulla neve. I tre decideranno di conservare per se la scoperta, senza sapere che i 4 milioni di dollari trovati rappresentano la somma necessaria per pagare il riscatto di un uomo rapito. Su Italia 2 andranno in onda tre episodi della settima stagione di Big Bang Theory, mentre su Top Crime spazio a Major Crime III. Boing propone un episodio di Dragon Ball Super.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

- Canale 5 ore 21.10 Temptetion Island, reality show

Ore 00.30 Top Secret SS, rubrica d'attualità

- Italia uno ore 21.10 Chicago Fire IV, serie tv d'azione

Ore 23.55 Bosch, serie tv drammatica

- Rete 4 ore 21.15 State of Play, film thriller

Ore 23.50 Burn after reading - A prova di spia, film commedia

- La5 ore 21.15 Inga Lidstrom collection-Millionare Kusst, film romantico

- Mediaset Extra ore 21.15 Ciao Darwin, programma d'intrattenimento

- Iris ore 21.00 Soldi sporchi, film thriller

- Italia 2 ore 21.10 The Big Bang Theory VII, serie tv comica

- Top Crime ore 21.10 Major Crime III, serie tv poliziesca

- Boing ore 20.50 Drabong Ball Super, cartone animato

