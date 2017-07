STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Still Alice e Voyager (lunedì, 10 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 10 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 10 luglio 2017, mamma Rai ha predisposto un palinsesto di programmi davvero ricco di contenuti e sorprese che di certo piaceranno ai telespettatori. Con una piccola introduzione possiamo accennare che su Rai Uno viene proposto il primo film della serata Still Alice, su Rai Due un nuovo appuntamento con Voyager - Ai confini della scienza, il programma di approfondimento culturale e scientifico condotto da Roberto Giacobbo, senz'altro un atteso ritorno che terrà incollati al piccolo schermo milioni di appassionati di una delle trasmissioni di maggior successo della Rai mentre su Rai 3 ancora film con Gigolò per caso. Rai 5 manda in onda un'opera lirica mentre sul resto sei canali Rai contnua la scelta di film dal genere diverso e serie tv. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Si parte da Rai Uno con il film Still Alice, interpretata da Julianne Moore, Kristen Stewart e Kate Bosworth. Alice Howland è un'affermata professoressa della Columbia University. La donna conduce una vita perfetta anche grazie alla sua inossidabile famiglia. Ma qualcosa improvvisamente cambierà del tutto la sua esistenza. Ad Alice verrà diagnosticata una rara forma di Alzhaimer presenile di natura genetica. In seconda serata tocca a Fuori luogo, il programma di approfondimento culturale condotto da Mario Tozzi che ci aiuterà ad osservare i cambiamenti intervenuti nelle nostre vite grazie all'intriduzione delle nuove tecnologie all'interno delle nostre esistenze.

Su Rai Due appuntamento con una nuova edizione di Voyager - Ai confini della scienza, il programma d'approfondimento storico e scientifico condotto da Roberto Giacobbo. A seguire un nuovo appuntamento con la serie tv Colpevoli. Due vagabondi vengono misteriosamente invitati a trascorrere la notte a casa di un attempato signore. Su Rai Tre andrà in onda il film comico dal titolo Gigolò per caso con Woody Allen, John Turturro e Sharon Stone. Murray, titolare di una libreria a Brooklyn, decide di intraprendere una nuova carriera da gigolo appoggiato dal suo amico Fioravante. Tra i due nascerà un forte sodalizio che permetterà loro di godere di una maggiore sicurezza economica.

A seguire, appuntamento con Linea notte estate. Rai 4 propone il film drammatico Dorian Gray del 2009 con Ben Barnes e Colin Flirth. La pellicola rappresenta una moderna trasposizione cinematografica della celebre opera letterarie di Oscar Wilde. Rai 5 dedica la serata all'opera lirica italiana con l'Aida di Giuseppe verdi. Su Rai Movie spazio al film Via Zapata, mentre Rai Premium propone la serie tv Una pallottola nel cuore - La maga di Piazza Navona con Gigi Proietti.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

- Rai Uno ore 21.15 Still Alice, film drammatico

Ore 23.30 Fuori luogo, programma culturale

- Rai Due ore 21.15 Voyager - Ai confini della scienza, programma culturale

Ore 23.30 Colpevoli-DNA, serie tv drammatica

- Rai Tre ore 21.20 Gigolo per caso, film

Ore 23.00 Linea Notte estate, approfondimento giornalistico

- Rai 4 ore 21.10 Dorian Grey, film drammatico

- Rai 5 ore 21.30 L'opera italiana-Aida, opera lirica

- Rai Movie ore 21.10 Viva Zapata, film drammatica

- Rai Premium ore 21.10 Una pallottola nel cuore - La maga di Piazza Navona, serie tv comica

