STATE OF PLAY/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe e Ben Affleck (oggi, 10 luglio 2017)

State of Play

State of play, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller e drammatica che è stata realizzata in America nel 2009 per la regia di Kevin Macdonald. Il soggetto è stato tratto da una omonima serie di Paul Abbott e nel cast sono presenti Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams e Helen Mirren.

STATE OF PLAY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in piena notte nella splendida città americana di Washington. In pieno centro ma evidentemente senza tante persone presenti, un ladro di poco conto sta mettendo in essere una disperata fuga. Il piccolo criminale infatti è inseguito da un misterioso personaggio vestito di scuro e con tanto di valigetta venti quattro ore tra le mani. Avendo il ladro a portata di tiro con la propria pistola dotata di silenziatore, premi il grilletto e lo uccide a sangue freddo. Alla scena assiste un impietrito passante il quale conscio di essere a sua volta in pericolo prova in ogni modo a fuggire fino a che un proiettile lo colpisce.

Il misterioso killer pensando di aver portato a termine il proprio compito e di non aver lasciato alcun testimone si allontana per poi svanire nel nulla. In realtà il testimone non è stato ucciso e qualche minuto più tardi avvistato da un passante, viene prelevato da un’ambulanza e condotto nel pronto soccorso dove viene operato d’urgenza. La sua situazione appare disperata ma i medici fanno il loro dovere con l’uomo che quindi si ritrova in stato di coma. Il mattino seguente avviene un nuovo omicidio con il corpo della bella Sonia che viene ritrova privo di vita in metropolitana. Per la posizione del corpo e per le prove ritrovate, si pensa ad un suicido.

Sonia era l’assistente del senatore Collins nonché la sua amante e quest’ultimo avendo avuto modo di parlare con lei poco prima che venisse uccise, è fermamente convinto che si tratti un assassinio. Un dubbio che diventa sempre più certezza nel momento in cui ci si rende conto che l’assassinio è avvenuto in una cosiddetta zona d’ombra ed ossia in un punto nel quale non ci sono inquadrature delle varie telecamere a circuito chiuso. Inoltre, non appena il testimone si risveglia dallo stato di coma viene ucciso all’interno dell’ospedale. Sulla vicenda iniziano ad indagare un giornalista amico del senatore con l’aiuto di un paio di collaboratori arrivando alla convinzione che tra l’assassinio di Sonia e quello del ladro ci sia un filo conduttore che porterà a scenari decisamente clamorosi.

