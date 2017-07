STEFANO DE MARTINO/ News: proseguono le vacanze ad Ibiza con il pensiero in Italia (oggi, 10 luglio)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: VACANZE AD IBIZA CON IL PENSIERO A CASA

Le vacanze ad Ibiza di Stefano De Martino proseguono in questa afosa estate del 2017. Il ballerino di Amici, che ha scelto la località delle isole Baleari per stare vicino al figlio Santiago (a sua volta presente al fianco di Belen Rodriguez) in questi ultimi giorni non è molto attivo nei social network dove si è limitato a pubblicare una foto accompagnata dalla scritta "35 GRADI" (clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fan). Nonostante sia grande protagonista del gossip, il napoletano continua a riconfermarsi molto abile a non dare nessuna conferma su un suo nuovo amore né tanto meno sull'identità dell'eventuale ragazza da lui frequentata.

Qualche giorno fa si era diffusa la voce di un possibile flirt con la bellissima Marianna, ma tale notizia si è ben presto trasformata in una bufala, considerando che la diretta interessata è fidanzata con un altro ragazzo (e si trova in Italia, non a Napoli come indicato in precedenza). Non è quindi l'amore per una donna l'argomento che maggiormente interessa al ballerino più chiacchierato d'Italia. Per lui nei giorni scorsi l'attenzione è stata piuttosto rivolta alla tragedia avvenuta a Torre Annunziata, che lo ha colpito inducendolo a scrivere su Instagram Stories: "Con estremo dolore sono venuto a conoscenza della tragedia che si è consumata nella mia città, Torre Annunziata. Ancora una volta viene attraversata da un destino infame e crudele. Mi unisco alla sofferenza dei familiari e delle vittime".

