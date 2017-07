STILL ALICE/ Su Rai 1 il film con Julianne Moore e Kristen Stewart (oggi, 10 luglio 2017)

Still Alice

STILL ALICE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 10 LUGLIO 2017: IL CAST - Still Alice, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere drammatica che è stata prodotta dalla collaborazione di alcune case cinematografiche tra cui la BSM Studio, Backup Media, Big Indie Pictures e Killer Films mentre la regia è stata curata da Richard Gltazer e Wash Westmoreland. Nel cast figurano Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth e Alec Baldwin. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

STILL ALICE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 10 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Alice (Julianne Moore) è una splendida donna di mezza età che può considerarsi senza dubbio soddisfatta di quello che ha saputo costruire nel corso della propria vita e di come stanno andando le cose nel presente. Infatti, Alice dopo aver portato a compimento con il massimo della votazione il proprio percorso di studi al college ha iniziato la professioniosta di linguista diventando molto apprezzata nel proprio ambito. Inoltre insegna all’Università, venendo considerata tra i migliori docenti presentie nell’ateneo dimostrandosi sempre e comunque a venire incontro alle necessità dei propri studenti per migliorare il loro grado di apprendimento.

Anche sul lato personale Alice può considerarsi appagata in quanto ha sposato l’uomo di cui si è innamorata tanti anni fa per quello che è stato e continua ad essere un matrimonio piuttosto felice con tanti di tre splendidi figli. Tra l’altro Alice essendo una donna molto forte e sicura di sé rappresenta una sorta di pilastro per l’intero nucleo familiare riuscendo sempre a ritagliarsi uno spazio nel tempo libero per occuparsi delle loro necessità.

Tuttavia la vita di Alice sta per cambiare in maniera drastica. Un pomeriggio mentre sta passeggiando all’interno dell’Ateneo per raggiungere il proprio studio avverte un vuoto di natura cognitiva non ricorda dove si trovi e cosa stia facendo. Una sensazione bruttissima che tuttavia essendo durata soltanto pochi attimi, Alice non da alcun peso pesando ad un momento di appannamento e stanchezza. Purtroppo per lei non sarà così con la donna che nei giorni seguenti vede ripetersi con sempre maggiori frequenze questo genere di malesseri.

Resosi conto che la situazione si stia facendo preoccupante, si rivolge ad un bravo medico che dopo aver effettuato le dovute analisi arriva ad una tremenda diagnosi, Alice è affetta da una forma di Alzheimer di natura genetica. Una malattia il cui decorso può essere rallentato grazie all’utilizzo di farmaci ma che purtroppo non può essere debellata. Per Alice inizia così una nuova fase della propria esistenza fatta di tante insicurezze ed un lento ma inesorabile avvicinarsi alla perdite delle proprie capacità cognitive.

