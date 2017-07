TALE E QUALE SHOW 2017/ Al via i provini: tra i cantanti anche Platinette? (oggi, 10 luglio)

Platinette a Tale e quale show?

TALE E QUALE SHOW 2017: AL VIA I PRIMI PROVINI

Manca ancora qualche mese al ritorno di Tale e quale show su Rai 1 ma le audizioni per la scelta dei cantanti che si esibiranno nella nuova edizione del programma è già iniziato. Anno dopo anno, il talent show vip ha evidenziato le grandi abilità canore di volti noti al pubblico televisivo, che li ha visti in una veste decisamente inedita: imitando cantanti famosi sia italiani che internazionali, i protagonisti di Tale e quale show hanno dimostrato di essere in grado di cambiare la propria voce e avere un volto decisamente diverso conquistando milioni di italiani.

Ecco perché la scelta dei protagonisti della nuova edizione è più che mai importante e potrebbe portare in scena artisti del calibro di Platinette o di Antonella Rettore. Secondo quanto riporta Blogo, infatti, l'ex concorrente di Ballando con le stelle e attuale voce di RTL 102.5, sarebbe stato visto agli studi De Paolis di Roma per dedicarsi al provino per il programma condotto da Carlo Conti. Insieme a lui sarebbero transitati altri volti noti al pubblico italiano e sicuramente portatori di grandi novità a Tale e quale show: oltre alla Rettore, vanno segnalati anche l'attuale conduttore di Temptation Island Filippi Bisciglia, che già in passato aveva dimostrato di essere un abile cantante. Insieme a lui facevano parte della brigata dei provini anche l'attore Andrea Montovoli e le attrici Debora Caprioglio ed Edy Angelillo.

