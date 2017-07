TALES OF HALLOWEEN/ Su Rai 4 il film con Barry Bostwick (oggi, 10 luglio 2017)

Tales of Halloween

TALES OF HALLOWEEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Tales of Halloween, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 10 luglio 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere horror il cui titolo vuol dire racconti di Halloween. Il film è stato girato nel 2015 ed è formato da 10 episodi, ognuno dei quali è stato girato da un regista diverso. I registi sono Neil Marshall, Darren Lynn Bousman, Axelle Carolyn, Lucky McKee, Andrew Kasch, Paul Solet, John Skipp, Adam Gierasch e Jace Anderson (insieme), Mike Mendez, Ryan Schifrin, Dave Parker.

I vari episodi sono trasposizioni cinematografiche di racconti horror che normalmente vengono raccontati durante la notte di Halloween, festività molto sentita negli USA che cade il 31 di ottobre, quando si dice che spiriti malvagi e fantasmi possano girare liberamente sulla Terra terrorizzando gli umani. Gli episodi sono Sweet Tooth (dente dolce), The Night Billy Raised Hell (la notte che Billy risvegliò l'inferno), Trick (scherzetto), The weak and the weaked (debole e indebolito), Grim Grinning Ghost (il truce fantasma), Ding Dong - This Means War (è guerra), Friday the 31st (venerdì 13), The Ransom of Rusty Rex (il rapimento di Rusty Rex), Bad Seed (cattivo seme). Tra gli interpreti ci sono Barry Bostwick, Katie Silverman e John Savage. C'è qualcosa che fa da filo conduttore per tutti e dieci gli episodi che formano il film, in ognuno di essi si può vedere in una televisione accesa che sta andando in onda il film horror classico del 1968 La notte dei morti viventi. Ma vediamo in breve la trama del film nel dettaglio.

TALES OF HALLOWEEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 LUGLIO 2017: LA TRAMA - I vari episodi raccontano di vicende macabre o spaventose accadute in varie zone d'America. Ad esempio nell'episodio Bad Seed un investigatore deve investigare sui delitti compiuti da una zucca di Halloween malvagia, in Sweet Thoot una babysitter mangia i dolcetti che spettavano al bambino che ha in custodia e ne sconta una pena amara, in This mean War due vicini di casa, un anziano signore e un giovane metallaro, iniziano una guerra senza esclusione di colpi perché l'uno vuole dimostrare che le proprie decorazioni di Halloween sono migliori di quelle del vicino.

