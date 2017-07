Temptation Island 2017 / Anticipazioni e diretta terza puntata 10 Luglio

Temptation Island 2017

COPPIE IN CRISI E NUOVI FALÒ: CONFRONTI IN ARRIVO?

C'è grandissima attesa per la terza puntata di Temptation Island 2017, il docu-reality che andrà in onda stasera, lunedì 10 luglio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 21.10 circa. Filippo Bisciglia, anche oggi, sarà prontissimo a documentare i nuovi risvolti che riguardano le cinque coppie rimaste in gioco. Come ben sapete infatti, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno abbandonato il programma dopo il falò-confronto della scorsa puntata. Tra di loro, spenti i riflettori del reality di stampo sociologico, tutto prosegue a gonfie vele e il loro amore, non ha subìto alcun tipo di problematica. Stasera, conosceremo il "destino" di Francesco e Selvaggia così come quello di Ruben e Francesca, Sara e Nicola, Valeria e Alessio e Antonio e Veronica. Per un motivo o per un altro, tutte le coppie presenti ancora nei due villaggi, hanno avuto modo di rapportarsi con altre persone e, nella maggior parte dei casi, mentre i fidanzati hanno cercato di fare i "libertini", le fidanzate più controllate, si sono mosse verso i tentatori quasi per ripicca. Questo è stato il caso di Valeria che, dopo aver visto Alessio avvicinarsi sempre di più alla single Carmen (la Rimauro è stata una corteggiatrice di Manuel Vallicella durante la seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne), ha voluto approfondire l'amicizia con un tentatore, scatenando l'ira funesta del suo fidanzato.

FRANCESCA ANCORA CONTRO RUBEN

Momenti d'ira anche per Nicola che, dopo aver visto la sua Sara avvicinarsi ad Andrea Melchiorre (ex fidanzato di Valentina Dallari) ha letteralmente perso la testa, specie dopo averla vista fumare davanti a lui. Crisi anche per Antonio e Veronica con lui che lentamente sta aprendo gli occhi e non comprende l'incapacità della fidanzata di accettare la sua precedente situazione familiare (due figli con due donne diverse). Forte gelosia anche per Francesco e Selvaggia anche se, nonostante le lacrime di lei il suo "fagiolino" (così lo chiama) si sta comportando bene (fino a questo momento). Cosa succederà questa sera? Le anticipazioni hanno fatto emergere alcune indiscrezioni riguardanti Ruben e Francesca, una delle coppie più problematiche di questa quarta edizione di Temptation Island. A quanto pare infatti, la ragazza continuerà anche nel corso della puntata in onda questa sera su Canale 5, ad essere "contro" il fidanzato minacciando di volerlo lasciare una volta terminata l'avventura sull'isola delle tentazioni. Ruben intanto, ha già fatto colpo in rete e, sono tanti gli estimatori che sperano di poterlo vedere sul trono durante la nuova stagione di Uomini e Donne. Voci di corridoio però, ci parlano già di possibile pace tra i due una volta usciti fuori dal programma ma, staremo a vedere cosa succederà e quale sarà la verità. Ruben infatti, nonostante la fidanzata continui a screditarlo, non riesce a fare un passo in avanti con nessuna delle ragazze presenti nel programma. Cosa differente invece, sta accadendo a Nicola e Alessio, totalmente a loro agio con Antonella e Carmen, le due tentatrici che più di chiunque altro hanno catturato la loro attenzione. Nella puntata di stasera, lunedì 10 luglio però, ci saranno novità anche su altri fronti.

ANTONIO SI “SVEGLIA” E LASCIA VERONICA?

Antonio e Veronica al momento, sono l'unica coppia che ha creato pochissime dinamiche. Le parole della fidanzata durante la seconda puntata però, hanno acceso dentro Antonio un particolare "fuoco" e, l'uomo sta lentamente mettendo in discussione la sua fidanzata. Ecco perché, durante l'appuntamento di questa sera con la terza puntata di Temptation Island, finalmente anche Antonio uscirà fuori con una delle tentatrici: come la prenderà Veronica? La ragazza sembra non accettare il passato di Antonio ma, di contro, si dimostra comunque molto gelosa di lui. Questa sera quindi, Veronica potrebbe essere alle prese con nuovi filmati del fidanzato nel corso del falò. Stessa cosa accadrà a Sara e Valeria, ormai abituate a vedere i propri fidanzati alle prese con le tentatrici. Francesca invece, per assurdo non sopporta che il suo fidanzato non stia facendo nulla per avere qualche contatto con le single e, il comportamento costantemente remissivo, sta diventando per lei quasi un'ossessione. Durante la terza puntata di questa sera, anche Selvaggia potrebbe vedere nuovi filmati riguardanti Francesco e, secondo le primissime anticipazioni, pare che il ragazzo potrebbe anche spingersi un poco oltre alimentando la rabbia della sua fidanzata. Qualcuno di loro chiederà il confronto oppure per la terza puntata solo i falò basteranno ad alimentare il fuoco vivo della gelosia e delle incomprensioni? Staremo a vedere cosa succederà e, nel frattempo, vi ricordiamo che potete commentare la terza puntata di Temptation Island anche su Twitter con il seguente hashtag: #TemptationIsland.

