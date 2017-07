Temptation Island 2017 / Witty, replica e diretta streaming terza puntata

Temptation Island: come rivedere le puntare?

WITTY TV: CONTENUTI SPECIALI E STREAMING ONLINE

Va in onda questa sera su Canale 5 e a partire dalle 21.10 la terza puntata di Temptation Island 2017. Le ormai cinque coppie rimaste divise nei due villaggi - visto che la scorsa puntata ha visto l'addio di Riccardo e Gismondi e Camilla Mangiapelo - vivranno altri momenti complicati e non mancheranno lacrime e scene di rabbia. Chi però non avrà la possibilità questa sera di seguire il nuovo appuntamento condotto da Filippo Bisciglia non dovrà temere, perchè la tv non è l'unico modo per seguire la puntata che può invece essere guardata anche attraverso il proprio smartphone, computer o tablet accedento al sito Mediaset ufficiale per lo streaming. Ma non è tutto: se non potrete comunque guardare la puntata sarà possibile rivederla in ogni momento, così come quelle precedenti, su WittyTv. Nella sezione dedicata a Temptation Island basterà cliccare su "Puntate intere" e trovare quella che vi manca, cliccare su play e guardarla tutta senza interruzioni. Ma su WittyTv sarà possibile vedere anche singoli spezzoni o contenuti extra esclusivi sulle coppie di Temptation. Infine è possibile rivedere le puntate anche su La5 ogni mercoledì sera.

TERZA PUNTATA, LE PRIME INDISCREZIONI

Cosa ci attende questa sera nella terza puntata di questa quarta edizione di Temptation Island? Le cose si complicano per le cinque coppie rimaste nel bellissimo relais sardo: sono sempre più lontani Ruben e Francesca, ormai al centro delle critiche da giorni; stessa cosa per Nicola che appare sempre più vicino alla tentatrice Antonella Fiordelisi, comportamento che farà infuriare la sua fidanzata Sara. Ma i più vicini all'addio questa sera saranno Valeria e Alessio, che potrebbero addirittura avere il falò di confronto. Insomma, anche questa sera ci attendono colpi di scena.

