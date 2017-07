Tu si Que Vales 2017/ Al via le registrazioni con Belen Rodriguez e due campioni dello sport: chi sono?

belen rodriguez

Tu si Que Vales 2017, al via le registrazioni con Belen Rodriguez e due campioni dello sport - La stagione tv inizia tra qualche settimana ma già tra oggi e domani, il cast di Tu si Que Vales sarà sul set romano per l'inizio delle registrazioni che andranno in onda ad autunno. In barba a tutti coloro che avevano dato per spacciata Belen Rodriguez dopo le dichiarazioni di Maurizio Costanzo, ecco che la showgirl argentina tornerà protagonista di Tu si Que Vales come conduttrice. Anche l'edizione 2017 la vedrà al timone ma non insieme a Simone Rugiati come lo scorso anno, ma a due nuovi "valletti" speciali, due sportivi. Quello che vi possiamo anticipare è che uno di loro non è Andrea Iannone.

Messe da parte le voci di una possibile crisi, Belen Rodriguez torna a lavoro a Roma e oggi e domani sarà sul palco per le registrazioni delle prime puntate dello show di Canale 5. Chi ci sarà con lei sul palco? Confermatissimi i giudici storici del programma ovvero Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Insieme a loro tornerà Teo Mammucari mentre quarto giudice, a capo del pubblico, sarà ancora la zia Mara Venier. Per quanto riguarda la conduzione a tre ecco spuntare i nomi dei due sportivi che affiancheranno Belen Rodriguez ovvero Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conduttori. Il lottatore di arti marziali miste e il campione azzurro di rugby saranno le spalle di Belen Rodriguez in questa nuova stagione di Tu si Que Vales. Il programma andrà in onda a metà settembre su Canale 5 al sabato sera.

© Riproduzione Riservata.