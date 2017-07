UNA VITA ANTICIPAZIONI/ Puntata 10 luglio: Mauro e Teresa trascorrono insieme la notte prima del matrimonio?

Una vita

L'ULTIMA NOTTE DI TERESA E MAURO

L'avvincente puntata di Una Vita di ieri sera ha confermato le brutte notizie per molti dei personaggi della telenovela spagnola: per Martin difficilmente ci saranno speranze di uscire sano e salvo dall'imminente condanna a morte, allo stesso tempo l'amore di Mauro e Teresa potrà dirsi oramai al capolinea a causa delle nozze dell'ispettore con Humilidad. E proprio la notte precedente alla cerimonia, sarà per lui un momento di grande disperazione: Felipe organizzerà per lui una festa di addio al celibato ma l'amico non farà altro che pensare e ripensare a Teresa. Per questo, non potendo nascondere i suoi sentimenti, la aspetterà fuori da casa e le chiederà di trascorrere insieme quest'ultima indimenticabile notte. La coppia vivrà i suoi primi momenti di passione a poche ore dall'addio?

In attesa di scoprire se la maestra accetterà una simile richiesta, Cayetana dovrà affrontare le conseguenze della crisi di Oliva, sempre più convinto che di avere commesso un errore imperdonabile tradendo la moglie. Ramon sarà accusato di avere ucciso Gines e Duran e sulle prime si proclamerà completamente estraneo a quanto accaduto. Solo in seguito, quando Clemente si presenterà con fare minaccioso al commissariato, il marito di Trini farà un passo indietro, pensando che moglie e figlia possano subire le conseguenze delle sue azioni.

