UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Michele D’Ambra difende Barbara De Santi, lei smentisce la liaison (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: MICHELE D’AMBRA DIFENDE BARBARA DE SANTI SUI SICIAL, LEI SMENTISCE LA LIAISON - Gemma Galgani, nel suo lungo percorso nel salotto del trono over, ha spesso ricevuto critiche molto aspre da parte del parterre, che non le ha mai perdonato le sue fugaci storie sentimentali, ma anche la ricerca disperata dell’amore vero. Oggi, però a finire nell’occhio del ciclone è stato un altro protagonista di Uomini e Donne, Michele D’Ambra, che come vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae in compagnia di Barbara De Santi. Questa nuova liaison, però, non è andata giù a molti internauti che, oltre a non aver perdonato all’ex cavaliere le offese nei confronti della Galgani, non hanno gradito la sua frequentazione con la nemica giurata numero uno della sua ex. Le critiche, sempre più insistenti, nelle ultime ore hanno costretto l’ex cavaliere a pubblicare un breve messaggio sui social, da dove ha difeso con fermezza la sua posizione e quella della De Santi: “Avviso ai naviganti... poiché i post li pubblico io, siete pregati di non giudicare la persona che mi affianca... di me potrete scrivere di ogni, ma non toccate la mia ospite altrimenti mi costringerete a bloccarvi!”.

Nella querelle, pochi minuti dopo, è intervenuta anche Barbara De Santi, che per tenere a freno le polemiche delle ultime ore ha smentito categoricamente le voci su una liaison con l’ex della sua peggior nemica: “(…) ad oggi tra me e Michele non c'è amore, non c'è storia, è una conoscenza (va così di moda usare questo termine), anzi ormai è diventata un'amicizia – ha scritto fra i commenti l’ex dama - Il passo successivo è quello più complesso e io, devo essere sincera, sono molto disillusa. Se avessi voluto a quest'ora avrei a fianco a me un uomo, ma per come intendo io l'amore preferisco camminare da sola se non ci sono quelle componenti magiche, ma anche concrete che sono d'obbligo in un rapporto di coppia vero, quei rapporti dove ti manca il fiato se non cammina accanto a te l'altra persona”.

© Riproduzione Riservata.