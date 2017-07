Un posto al sole: Roberto torna a casa dall'ospedale, la vendetta è vicina? (puntata 10 luglio)

Un posto al sole

FERRI TORNA A CASA

Riprende oggi la programmazione settimanale di Un posto al sole, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Si ricomincerà dai problemi di Roberto e Marina, dopo il duro scontro avuto tra il Ferri e Matteo con le ben note conseguenze. Le condizioni di salute el padre di Filippo e Sandro miglioreranno e per questo verrà dimesso dall'ospedale. Al suo ritorno a casa, però, dovrà fare i conti con la triste realtà; Marina ha già lasciato Palazzo Palladini per cominciare una nuova vita al fianco di Matteo. Come reagirà di fronte a tali fatti? Porterà a termine la sua vendetta contro il rivale in amore? Nonostante i suoi sentimenti per Giulia, Denis continuerà ad essere certo che l'unica soluzione per fuggire ai ricatti del clan Maiorano sia fuggire da Napoli per sempre.

Per questo sarà schivo e spaventato e il fatto non piacerà affatto né alla Poggi, né tanto meno a Niko e Ugo, preoccupati per le sorti del loro lavoro. Lo studio Navarra, infatti, nonostante l'impegno dei due ragazzi e la pubblicità fatta con l'aiuto di Roberto faticherà a farsi conoscere e ad aumentare il proprio numero di clienti. Serena sarà ancora turbata dalle recenti vicissitudini con Claudio e proprio in questo periodo di grande confusione Filippo farà il suo ritorno a Napoli, ovviamente ignaro degli sviluppi avuti tra la moglie e Claudio.

